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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"أندرويد 17" يطلق وضعاً ثورياً لتشغيل الألعاب على الهواتف القابلة للطي

أندرويد 17
أندرويد 17
احمد الشريف

تستعد شركة جوجل الأمريكية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات تشغيل الألعاب عبر الهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة.

وأكدت أحدث المراجعات الاستقصائية لمنظومة السوفت وير لعام 2026، أن الإصدار القادم "أندرويد 17" (Android 17) سيجلب وضعاً مخصصاً وحصرياً للألعاب (Gaming Mode) يعيد تهيئة أبعاد الواجهة البرمجية، مستهدفاً سحق مشكلات التمدد العشوائي للرسوميات ومنح المستخدمين فرصة ذهبية لاستغلال المساحات الشاسعة للأجهزة القابلة للطي (Foldables) صامتاً وبأعلى معدلات النضج الرقمي.

تفكيك الواجهة البرمجية 

تستهدف الهندسة البرمجية المحدثة من جوجل القضاء تماماً على الفجوات البصرية التي تشوه تجربة اللعب عند فتح الشاشات المرنة؛ وتمنح الأكواد المستحدثة لعام 2026 نظام التشغيل صلاحية أتمتة إعادة ضبط معدلات العرض والارتفاع (Aspect Ratio) في أجزاء من الثانية، لتوفير توافق استقراري كامل بنسبة بلغت 100% مع المحركات الرسومية للألعاب الثقيلة، مما يسمح بتقسيم الشاشة بذكاء لعرض أدوات التحكم في جانب، ومجريات اللعب الحية في الجانب الآخر دون أي تباطؤ واجهي.

بروتوكولات حوسبة معاصرة 

تمنح المعمارية البرمجية المعاصرة لنظام أندرويد 17 عتاد الهواتف القابلة للطي خطوط دفاع فيزيائية صارمة للتعامل مع الإجهاد الحوسبي المزدوج؛ وحرص مبرمجو وادي السيليكون على تهيئة خوارزميات صامتة تتولى أتمتة فرز الأحمال الحسابية وتخفيف دفق الطاقة، مما يحمي المعالج واللوحة الأم للأجهزة المرنة من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً خلايا البطارية ضد النزيف الحراري المباغت الذي يصاحب عادةً معالجة الجرافيكس ثلاثي الأبعاد تحت الأكواد الكثيفة.

ارتياح تشغيلي واسع يتابعه رواد الأعمال 

تفتح هذه الميزة الحصرية لعام 2026 آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وسوق الاتصالات في مصر؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن وضع الألعاب المحدث يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يتخذون من الهواتف القابلة للطي الفاخرة محطة متنقلة لإدارة مشاريعهم الرقمية وإنتاج الفيديوهات بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يثبت الدعم البرمي المكثف للهواتف المطوية في نظام أندرويد 17 على أن حسم الصدارة في البيئة الرقمية غادر فخخ التنافس على التصميم الخارجي المجرّد ليرتكز في عمق مرونة السوفت وير وصيانة المكونات لتسهيل الوظائف البشرية اليومية؛ ومع اقتراب الطرح الرسمي للإصدار المستقر عبر السيرفرات السحابية، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم المستمر بين نقاء الشفرات ومتانة العتاد الصلب هو خط الدفاع الأول لحفظ نفوذ جوجل الاستراتيجي عالمياً ومحلياً.

جوجل الأمريكية جوجل Android 17

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