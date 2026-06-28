جوجل تعزز قدرات Gemini.. تحديث جديد يسهل العثور على أفضل تطبيقات أندرويد

بدأت شركة جوجل، في طرح ميزة Google Play Connected لمساعدها الذكي Gemini على أجهزة أندرويد، وذلك بعد الكشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2026.

وبحسب ما ذكره موقع “digitaltrends”، يتيح هذا التكامل للمستخدمين الوصول إلى خدمات متجر جوجل بلاي مباشرة من داخل Gemini، بما يشمل اكتشاف التطبيقات، وإجراء عمليات الشراء، وإنجاز المزيد من المهام دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة.

Gemini يتجاوز مجرد اقتراح التطبيقات

أوضحت جوجل أن بإمكان المستخدمين الآن مطالبة Gemini بالعثور على تطبيقات تناسب احتياجات محددة، مثل تطبيق خرائط مناسب للسفر الدولي أو تطبيق لتنظيم الوجبات وإدارة المهام.

وبعد عرض الاقتراحات المناسبة، يستطيع Gemini فتح صفحة التطبيق في متجر جوجل بلاي مباشرة، ما يسهل تنزيله والبدء في استخدامه بسرعة.

ميزة اكتشاف التطبيقات على Gemini

ولا يقتصر التكامل الجديد على اكتشاف التطبيقات، بل يمتد إلى عمليات الشراء الرقمية أيضا، حيث أصبح بإمكان المستخدمين شراء بطاقات هدايا جوجل بلاي مباشرة عبر Gemini، إلى جانب البحث عن بعض المشتريات داخل التطبيقات المثبتة على أجهزتهم وإتمام عملية شرائها، دون الحاجة إلى التنقل بين عدة قوائم داخل المتجر.

التوفر وشروط الاستخدام

بدأت جوجل طرح ميزة Google Play Connected تدريجيا لمستخدمي أندرويد.

وللاستفادة منها، يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عاما أو أكثر، وأن يستخدم حساب جوجل شخصيا، مع تفعيل ميزة Gemini Apps Activity، وتشير الشركة إلى أن الميزة لا تدعم حاليا حسابات Google Workspace.

خطوة جديدة نحو مساعد ذكي أكثر تكاملا

يمثل هذا التحديث أحد أكثر التحسينات العملية التي حصل عليها Gemini حتى الآن، إذ يساعد المستخدمين على العثور على التطبيق الأنسب وفقا لاحتياجاتهم الفعلية، بدلا من الاعتماد على البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية داخل متجر جوجل بلاي، الذي يضم ملايين التطبيقات.

كما يعكس هذا التكامل رؤية جوجل الأوسع لمستقبل Gemini، حيث واصل المساعد خلال الأشهر الماضية توسيع نطاق ارتباطه بخدمات الشركة، مثل كروم ومحفظة جوجل وتطبيق الرسائل Google Messages وتطبيق الاتصال Google Phone، والآن جوجل بلاي.

ويبدو أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل Gemini إلى واجهة موحدة لإنجاز المهام، بحيث يكتفي المستخدم بطلب ما يريد، بينما يتولى المساعد تنفيذ الخطوات اللازمة عبر تطبيقات وخدمات جوجل المختلفة.