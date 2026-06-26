قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
600 سفينة تنتظر العبور .. إجلاء متواصل لآلاف البحارة من مضيق هرمز
بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر
غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن مواجهة إيران بالمونديال.. اعرف موعد المباراة
الفورية بـ800 جنيه| أسرع طرق استخراج بطاقة الرقم القومي وغرامات التأخير
الخارجية اللبنانية ترحب بالبيان الخليجي الأمريكي وتثمّن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل
بيشرب حشيش وهو سايق .. القبض على قائد سيارة في بورسعيد
وزير الكهرباء : الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لسد احتياجات السوق المصرية والتصدير
بحضور 3.6 مليون مشجع | فيفا : مونديال 2026 الأكثر حضورًا جماهيريًا في التاريخ
خالد عبد الغفار ينعي عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق
يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن.. جون بولتون يقر بالذنب في قضية الوثائق السرية
سر التعلق بالسوشيال ميديا.. كيف يعيد الدوبامين برمجة انتباهك ويجعلك أسيرا للهاتف؟
الخارجية اللبنانية تطلق خدمة البصمة البيومترية في سفارات لبنان بالخارج بدءا من الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل كروم يصدم المستخدمين.. ميزة جديدة تجعل Gemini يراقب ما تشاهده

جوجل كروم
جوجل كروم
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة جوجل Google، على تعزيز قدرات مساعدها الذكي Gemini داخل متصفح كروم Chrome، من خلال جعل الأداة أكثر إدراكا لما يحدث على الشاشة. 

وبدأت الشركة في طرح ميزة جديدة تحمل اسم “Select from screen” تتيح للمستخدمين تحديد نصوص أو صور مباشرة من أي صفحة ويب وإرسالها إلى Gemini، ما يجعل المحادثات مع المساعد الذكي أكثر دقة وسياقية.


Gemini يصبح أكثر فهما لما يراه المستخدم داخل المتصفح

تظهر الميزة الجديدة داخل قائمة “+” في واجهة Gemini على كروم، وتعمل بطريقة تشبه أداة لالتقاط الشاشة المدمجة. 

وبمجرد تفعيلها، يمكن للمستخدم تحديد أي نص أو صورة ظاهرة في تبويب المتصفح الحالي، ليتم إرسالها مباشرة إلى Gemini ضمن الاستعلام.

وبذلك لم يعد المستخدم بحاجة إلى وصف المحتوى يدويا، إذ يمكنه ببساطة توجيه Gemini إلى الجزء المطلوب من الصفحة للحصول على المساعدة أو التحليل.

ميزة “Select from screen” في جوجل كروم

وتقوم جوجل حاليا بإطلاق هذه الميزة ضمن تحديث Chrome 149، وقد يحتاج بعض المستخدمين إلى إعادة تشغيل المتصفح لظهورها. 

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الشركة لتحويل Gemini من مجرد روبوت محادثة مستقل إلى مساعد ذكي يواكب نشاط المستخدم داخل المتصفح بشكل مباشر.

تحديثات متزامنة على Gemini 3.5 Flash

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل في اليوم نفسه عن تحديث مهم آخر يتعلق بـ Gemini 3.5 Flash، حيث أصبح بإمكان المطورين استخدام قدرات “استخدام الحاسوب” بشكل مباشر، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالرؤية والتحليل واتخاذ إجراءات داخل المتصفحات وتطبيقات الهاتف وسطح المكتب دون الحاجة إلى نماذج منفصلة.

ووفقا للشركة، فإن هذا التكامل يعزز أداء المهام الطويلة والمعقدة مثل اختبار البرمجيات، وسير العمل المؤسسي، وأتمتة العمليات متعددة الخطوات.

نحو مساعد ذكي أكثر وعيا بالسياق

وينظر إلى هذه التحديثات على أنها خطوة جديدة نحو تقليل الفجوة بين المستخدم والذكاء الاصطناعي، إذ تسعى جوجل لجعل Gemini أكثر وعيا بما يراه المستخدم على الشاشة، وأكثر قدرة على فهم النية وتنفيذ المهام بدلا من الاكتفاء بالإجابة على الأسئلة التقليدية.

وبهذا الاتجاه، تتحول تجربة التفاعل مع Gemini من مجرد محادثة نصية إلى مساعد رقمي متكامل يفهم السياق ويشارك في إنجاز المهام بشكل مباشر.

جوجل كروم Gemini ميزة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

سعر الذهب

5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدواجن

وفرة الإنتاج وضعف الطلب يهددان صناعة الدواجن.. تحذيرات من خروج المنتجين وعودة موجة الغلاء

زلزال

جيولوجي: تعقيد الصفائح التكتونية وراء الزلزالين المتقاربين في فنزويلا

بالصور

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟.. ونصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد