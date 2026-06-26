جوجل كروم يصدم المستخدمين.. ميزة جديدة تجعل Gemini يراقب ما تشاهده

تعمل شركة جوجل Google، على تعزيز قدرات مساعدها الذكي Gemini داخل متصفح كروم Chrome، من خلال جعل الأداة أكثر إدراكا لما يحدث على الشاشة.

وبدأت الشركة في طرح ميزة جديدة تحمل اسم “Select from screen” تتيح للمستخدمين تحديد نصوص أو صور مباشرة من أي صفحة ويب وإرسالها إلى Gemini، ما يجعل المحادثات مع المساعد الذكي أكثر دقة وسياقية.



Gemini يصبح أكثر فهما لما يراه المستخدم داخل المتصفح

تظهر الميزة الجديدة داخل قائمة “+” في واجهة Gemini على كروم، وتعمل بطريقة تشبه أداة لالتقاط الشاشة المدمجة.

وبمجرد تفعيلها، يمكن للمستخدم تحديد أي نص أو صورة ظاهرة في تبويب المتصفح الحالي، ليتم إرسالها مباشرة إلى Gemini ضمن الاستعلام.

وبذلك لم يعد المستخدم بحاجة إلى وصف المحتوى يدويا، إذ يمكنه ببساطة توجيه Gemini إلى الجزء المطلوب من الصفحة للحصول على المساعدة أو التحليل.

ميزة “Select from screen” في جوجل كروم

وتقوم جوجل حاليا بإطلاق هذه الميزة ضمن تحديث Chrome 149، وقد يحتاج بعض المستخدمين إلى إعادة تشغيل المتصفح لظهورها.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الشركة لتحويل Gemini من مجرد روبوت محادثة مستقل إلى مساعد ذكي يواكب نشاط المستخدم داخل المتصفح بشكل مباشر.

تحديثات متزامنة على Gemini 3.5 Flash

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل في اليوم نفسه عن تحديث مهم آخر يتعلق بـ Gemini 3.5 Flash، حيث أصبح بإمكان المطورين استخدام قدرات “استخدام الحاسوب” بشكل مباشر، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالرؤية والتحليل واتخاذ إجراءات داخل المتصفحات وتطبيقات الهاتف وسطح المكتب دون الحاجة إلى نماذج منفصلة.

ووفقا للشركة، فإن هذا التكامل يعزز أداء المهام الطويلة والمعقدة مثل اختبار البرمجيات، وسير العمل المؤسسي، وأتمتة العمليات متعددة الخطوات.

نحو مساعد ذكي أكثر وعيا بالسياق

وينظر إلى هذه التحديثات على أنها خطوة جديدة نحو تقليل الفجوة بين المستخدم والذكاء الاصطناعي، إذ تسعى جوجل لجعل Gemini أكثر وعيا بما يراه المستخدم على الشاشة، وأكثر قدرة على فهم النية وتنفيذ المهام بدلا من الاكتفاء بالإجابة على الأسئلة التقليدية.

وبهذا الاتجاه، تتحول تجربة التفاعل مع Gemini من مجرد محادثة نصية إلى مساعد رقمي متكامل يفهم السياق ويشارك في إنجاز المهام بشكل مباشر.