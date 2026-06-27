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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تسمح لمبرمجي الألعاب والبرامج بـ Play Store بدمج نظم دفع مستقلة

Google Play Store
Google Play Store
احمد الشريف

اتخذت شركة جوجل الأمريكية العملاقة خطوة استراتيجية ثورية لتهدئة النزاعات الاحتكارية بقطاع التطبيقات الذكية. 

وأفاد تقرير فني موسع نشره موقع "جي إس إم آرينا" (GSM Arena) العالمي لعام 2026، أن عملاق البحث قرر رسمياً خفض العمولات المفروضة على المبرمجين بمتجر "Play Store"، تزامناً مع السماح لهم بدمج واجهات ونظم دفع تابعة لجهات خارجية ومستقلة، مستهدفة تشكيل بيئة اقتصادية مرنة تكسر القيود التقليدية المفروضة على تسييل الأرباح الرقمية منذ سنوات.

تفكيك عمولات جوجل الجديدة 

تستهدف السياسة المالية المستحدثة من جوجل منع الهيمنة المطلقة للنظم البنكية الاحتكارية التابعة للمتجر؛ وتمنح التعديلات البرمجية لعام 2026 مطوري الألعاب والبرامج صلاحيات كاملة لتوجيه المستهلكين نحو بوابات دفع بديلة صامتاً، مما يساهم في خفض الرسوم الاقتطاعية بنسبة توافق استقراري بلغت 100% لشرائح عريضة من صغار الشركات والمبدعين، ليتخلى مجتمع البرمجة عن الأعباء التشغيلية الإجبارية التي كانت تلتهم حظوظهم التسويقية.

أتمتة الفوترة الرقمية الموفرة لحماية الحواسب 

تمنح المعمارية البرمجية المعاصرة لمنظومة أندرويد حماية مطلقة لمعاملات الفوترة الخارجية دون التأثير على جودة وموثوقية التطبيقات؛ وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة شفرات الأمان لتتولى أتمتة فحص وتأمين الحوالات المالية في أجزاء من الثانية، مما يحمي معالجات الهواتف واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً وفنياً خلايا البطارية ضد النزيف الحراري المباغت أثناء عمليات الشحن والتسوق الرقمي المتزامن.

ارتياح برمي حاد يتابعه رواد الأعمال 

تفتح الشروط المالية الجديدة لمتجر جوجل آفاقاً استثمارية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء الديجيتال ومطورو التطبيقات في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن السماح بنظم الفوترة الخارجية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يدعم طموحات فئات الشباب المستقلين، والشركات الناشئة، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، حيث تتيح لهم القواعد المعاصرة ربط حساباتهم المصرفية المحلية ببوابات الدفع بحرية كاملة، وإدارة مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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