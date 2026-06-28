أخبار التكنولوجيا.. بشاشة 10 بوصات سامسونج تطور أول هاتف تجاري قابل للتمدد ولماذا يتحول رمز بطارية آيفون إلى اللون الأصفر؟ إليك السبب وطريقة إيقافها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بشاشة 10 بوصات.. سامسونج تطور أول هاتف تجاري قابل للتمدد

تعمل شركة سامسونج Samsung، على تسريع وتيرة تطوير هاتف ذكي جديد قابل للتمدد Rollable، في خطوة تهدف إلى تقديم جهاز يمكنه التحول بسلاسة من هاتف مدمج إلى شاشة شبه لوحية عند الحاجة.

إطلاق متوقع بحلول 2028

وبحسب تقرير صادر عن موقع كوري جنوبي، فإن شركة سامسونج Display تدفع بقوة لتطوير هذه التقنية، مع خطط لإطلاق أول هاتف تجاري قابل للتمدد خلال النصف الأول من عام 2028، وربما بالتزامن مع سلسلة Galaxy S28 أو ضمنها.

لماذا يتحول رمز بطارية آيفون إلى اللون الأصفر؟.. إليك السبب وطريقة إيقافها

تقدم هواتف آيفون مجموعة من الإشعارات والرموز التي تساعد المستخدم على فهم حالة الجهاز، إلا أن بعض هذه الرموز قد يكون غير واضح للكثيرين، مثل ظهور رمز البطارية باللون الأصفر.

ما معنى ظهور البطارية باللون الأصفر؟

عند ملاحظة تحول لون البطارية إلى الأصفر على شاشة الآيفون، فهذا يعني أن الجهاز يعمل في وضع انخفاض الطاقة Low Power Mode، وهي ميزة أطلقتها آبل منذ عام 2015 مع نظام iOS 9 بهدف إطالة عمر البطارية.



ريدمي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

من المتوقع أن تكشف شركة ريدمي عن سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 الشهر المقبل في الصين . ويُقال إن السلسلة ستضم ثلاثة طرازات: نوت 17، ونوت 17 برو، ونوت 17 برو ماكس. وقد كشف تسريب حديث عن التفاصيل الرئيسية لطرازي برو وبرو ماكس. والآن، كشف تسريب جديد، من المُسرّب إكسبيرينس مور، عن المواصفات الرئيسية لسلسلة نوت 17، بما في ذلك طراز نوت 17 القياسي.

ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير.. إليك مواصفات هاتف OnePlus N6

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف OnePlus N6، وهو أحدث هواتف سلسلة N الاقتصادية من OnePlus، وذلك في 30 يونيو ووفقا للتسريبات يأتي الهاتف مزودًا بواقي شاشة مُثبّت مسبقًا ومجموعة متكاملة من الملحقات