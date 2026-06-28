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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة 10 بوصات.. سامسونج تطور أول هاتف تجاري قابل للتمدد

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة سامسونج Samsung، على تسريع وتيرة تطوير هاتف ذكي جديد قابل للتمدد Rollable، في خطوة تهدف إلى تقديم جهاز يمكنه التحول بسلاسة من هاتف مدمج إلى شاشة شبه لوحية عند الحاجة.

إطلاق متوقع بحلول 2028

وبحسب تقرير صادر عن موقع كوري جنوبي، فإن شركة سامسونج Display تدفع بقوة لتطوير هذه التقنية، مع خطط لإطلاق أول هاتف تجاري قابل للتمدد خلال النصف الأول من عام 2028، وربما بالتزامن مع سلسلة Galaxy S28 أو ضمنها.

ومن المتوقع أن يحمل الجهاز اسم Galaxy Z Slide، مع شائعات تشير إلى شاشة كبيرة بحجم يصل إلى 10 بوصات بنسبة عرض 16:9 وكثافة تقارب 440 بكسل لكل بوصة، كما تشير تقارير إلى احتمال طرح نموذج ثان لاحقا بحلول عام 2030.

Galaxy Z Slide

خطوة استراتيجية لمواجهة المنافسة

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سامسونج منافسة متزايدة في سوق الشاشات القابلة للطي، حيث تراجعت حصتها من شحنات شاشات الهواتف القابلة للطي من نحو 41.8% في الربع الرابع من 2025 إلى حوالي 27% في الربع الأول من 2026، وفقا لبيانات شركة Omdia.

وترى سامسونج أن الهواتف القابلة للتمدد قد تمثل فرصة لاستعادة ريادتها في الابتكار ورفع سقف المنافسة التقنية في هذا القطاع.

تحديات تقنية معقدة

تعد الشاشات القابلة للتمدد أكثر تعقيدا من الشاشات القابلة للطي، حيث يجب أن تتحمل مئات أو آلاف عمليات التمدد دون ظهور تموجات أو تجاعيد أو تشوهات في العرض.

ويتطلب ذلك دقة عالية في تصميم آلية اللف والطبقات الداخلية والبنية الداعمة، مع الحفاظ على نحافة الجهاز وخفة وزنه بما يناسب الاستخدام اليومي.

سنوات من التجارب والتطوير

ليست هذه أولى محاولات سامسونج في هذا المجال، إذ عرضت الشركة سابقا نماذج تجريبية مثل Flex Hybrid خلال معرض CES 2023، والذي جمع بين الطي والسحب، كما كشفت في العام نفسه عن نموذج Rollable Flex القادر على التمدد من 49 ملم إلى أكثر من 254 ملم، أي أكثر من خمسة أضعاف حجمه الأصلي.

تجربة قد تغير شكل الهواتف

في حال نجاحه، قد يقدم الهاتف القابل للتمدد تجربة جديدة كليا، تجمع بين سهولة الحمل في الوضع المدمج وإمكانيات الشاشة الكبيرة عند التمدد، سواء لمشاهدة المحتوى أو تعدد المهام أو الاستخدام الاحترافي، مع تقليل مشكلة التجاعيد الموجودة في بعض الهواتف القابلة للطي الحالية.

سامسونج هاتف قابل للتمدد Galaxy Z Slide الهواتف القابلة للطي

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