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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية هاتف iPhone 18 المرتقب تهزم سامسونج وتكتسح منصات الأداء

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
احمد الشريف

فجرت نتائج الفحص الفني المسربة لأحدث اختبارات المعامل الرقمية مفاجأة مدوية من العيار الثقيل ستغير موازين القوى في سوق الهواتف الذكية الرائدة.

وأظهرت الأرقام التحليلية الموثوقة الصادرة لعام 2026، نجاحاً ساحقاً حققته بطارية هاتف "iPhone 18 Pro Max" القادم من شركة أبل، حيث تمكنت من هزيمة واكتساح أقوى منافسيها من أجهزة "سامسونج" النخاعية في معدلات الاستدامة، صامتاً ومن قلب غرف القياس العتادية.

تفكيك لغة الأرقام وأرقام الاستدامة القياسية

تستهدف المعمارية الكيميائية المحدثة من أبل سحق النزيف الحراري المنظم للبطاريات طوال فترات الحوسبة الثقيلة. 

وتمنح لغة الأرقام المختبرية المحدثة لعام 2026 إشارات قاطعة على أن بطارية وحش أبل القادم تخطت حاجز ساعات التشغيل الفعلي للمنافسين بنسبة كفاءة مطلقة بلغت 100%، بفضل دمج ركيزة خلايا الطاقة النحيفة عالية الكثافة، مما يمنح المكونات الفيزيائية استقراراً تشغيلياً ممتداً يتفوق على أجيال "جالاكسي" الرائدة لأول مرة.

بروتوكولات معالجة النواة وأتمتة توفير الطاقة 

تمنح أبل نظام التشغيل المعاصر شفرات حوسبة ذكية وخفيفة للغاية تتكامل مع المعالج النانوي لتقنين دفقات التيار.

وحرص مصممو السوفت وير بوادي السيليكون على تهيئة بروتوكولات نظام تتولى أتمتة تقييد العمليات الخلفية الكثيفة في أجزاء من الثانية فور رصد أي إجهاد، مما يحمي اللوحة الأم للآيفون ومعالجه المركزي من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيمياء البطارية من التلف أو انتفاخ الدوائر صامتاً.

ارتياح سوقي واسع يتابعه قطاع التجزئة 

تفتح القفزة الرقمية لبطارية أبل الفاخرة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وسوق المحمول في مصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأجهزة محلياً أن إنهاء أزمة نفاد الشحن يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يمثل المحمول محطتهم الأساسية لتسييل مشاريعهم الرقمية وإدارة حملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

iPhone 18 Pro Max iPhone iPhone 18

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