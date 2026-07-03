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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف سعة بطارية iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير جديد لموقع Macworld، استنادا إلى تسريبات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن ما يعتقد أنه السعة الدقيقة لـ بطارية هاتف iPhone 18 Pro Max القادم من آبل، في أرقام تبدو كبيرة مقارنة بالجيل الحالي.

وبحسب التقرير، فإن سعة البطارية المسربة تأتي على النحو التالي:

- تبلغ سعة بطارية iPhone 18 Pro Max (نسخة eSIM): 5425 مللي أمبير
- تبلغ سعة بطارية iPhone 18 Pro Max (بشريحة فعلية): 5235 مللي أمبير

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة ملحوظة مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max، الذي تبلغ سعة بطاريته 5088 مللي أمبير لنسخة eSIM و4823 مللي أمبير لنسخة الشريحة التقليدية.

ورغم أن هاتف iPhone 17 Pro Max يعد بالفعل من بين الأجهزة ذات عمر البطارية القوي، فإن التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم قد يقدم أداء أفضل، ليس فقط بفضل زيادة السعة، بل أيضا نتيجة التحسينات المتوقعة في كفاءة استهلاك الطاقة مع شريحة A20 Pro.

iPhone 18 Pro Max

مع ذلك، أشار التقرير إلى أن مصدر هذه المعلومات لا يزال غير واضح، إذ تعتمد التسريبات على منشورات متفرقة عبر منصات التواصل الاجتماعي يصعب التحقق من أصلها الحقيقي.

ويرى التقرير أن توقيت هذه التسريبات قد يكون مرتبطا باحتمال حدوث اختراق أمني لدى أحد موردي آبل، وهي شركة Tata Electronics، حيث سبق أن ظهرت تسريبات مشابهة يعتقد أنها موثوقة نتيجة ذلك الحادث.

وفي ظل غياب تأكيد رسمي من آبل، تبقى هذه الأرقام في إطار التسريبات غير المؤكدة، رغم أنها في حال صحتها قد تعني قفزة ملحوظة في عمر البطارية لهواتف آيفون المستقبلية.

جدير بالذكر أن شركة آبل تدرس تزويد النسخ المخصصة للسوق الأمريكية من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بمودم كوالكوم Snapdragon X80 5G، بينما تعتمد بقية الأسواق على مودم آبل C2.

بطارية آيفون 18 برو ماكس iPhone 18 Pro Max آبل بطارية

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