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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لغز جديد من آبل.. تقليص ذاكرة iPhone 18 يثير الشكوك حول ميزات iOS 27

iPhone 18
iPhone 18
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة أن النسخة الأساسية من هاتف iPhone 18، المتوقع إطلاقه العام المقبل، قد تأتي بسعة ذاكرة عشوائية أقل مما كان يشاع سابقا، ما قد ينعكس على قدرته في تشغيل أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام iOS 27.

وبحسب المحلل الشهير مينج-تشي كوو، فإن شريحة A20 chip داخل هاتف iPhone 18 ستأتي على الأرجح بذاكرة رام سعة 9 جيجابايت فقط، بدلا من 12 جيجابايت التي كانت التوقعات السابقة تشير إليها.

تراجع محتمل في ذاكرة هاتف iPhone 18

ويرجح أن هذا التغيير يعود إلى ما يوصف بـ”أزمة الذاكرة” في سوق أشباه الموصلات، إضافة إلى توجه آبل لخفض التكاليف في النسخ الأساسية من أجهزتها الجديدة.

لكن هذا التطور يفتح باب التساؤلات حول مدى توافق الهاتف مع الميزات الأكثر تقدما في iOS 27، خصوصا أن بعض قدرات الذكاء الاصطناعي في iOS 27 لا تعمل حاليا إلا على أجهزة تمتلك 12 جيجابايت من الذاكرة أو أكثر.

تراجع محتمل في ذاكرة هاتف iPhone 18 من 12 إلى 9 جيجابايت يثير تساؤلات حول دعم ميزات iOS 27

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هاتف iPhone 17 لا يدعم بعض هذه المزايا بسبب محدودية الذاكرة (بسعة 8 جيجابايت فقط في النسخة الأساسية)، ما دفع البعض للاعتقاد بأن آبل قد تعتمد 9 جيجابايت كحد أدنى جديد لضمان توافق الجيل القادم.

ورغم ذلك، يرى محللون أن من غير المرجح أن تطرح آبل هاتفا أساسيا جديدا غير قادر على تشغيل أحدث ميزات نظامها، لكن الصورة النهائية ستتضح مع اقتراب عام 2027 وصدور النسخ الرسمية.

ويشار إلى أن هاتف iPhone 18 Pro المرتقب قد يشهد زيادة كبيرة في سعره الأساسي، ليبدأ من نحو 1399 دولارا أو أكثر، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار شرائح الذاكرة والتخزين.

ويمثل ذلك زيادة تتراوح بين 200 و300 دولار أو أكثر مقارنة بسعر iPhone 17 Pro الحالي، كما يتوقع أن ترتفع أسعار النسخ ذات السعات التخزينية الأكبر، إضافة إلى طرازي iPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra.

iPhone 18 نظام iOS 27 آبل

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