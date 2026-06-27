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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد قرار آبل بزيادة أسعار ماك وآيباد.. هذا ما قد يحدث لسعر iPhone 18 Pro؟

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

رفعت شركة آبل، أسعار عدد من أشهر أجهزة الكمبيوتر التابعة لها بما يصل إلى 500 دولار، اعتبارا من يوم الخميس الماضي، مبررة الخطوة بالارتفاع الكبير في تكلفة رقائق الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد عليها مع طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ورغم إبقاء الشركة أسعار هواتف آيفون الحالية دون تغيير، يتوقع محللون أن تشهد سلسلة iPhone 18، المرتقب إطلاقها في سبتمبر المقبل، زيادة في الأسعار تتراوح بين 100 و200 دولار.

أسعار iPhone 18 Pro قد ترتفع بنحو 200 دولار 

ووفقا لما ذكره موقع “macrumors”، توقعت شركة IDC المتخصصة في أبحاث السوق، أن ترفع شركة آبل أسعار هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بما يصل إلى 200 دولار، في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة مكونات الذاكرة، وهو ما يعزز التكهنات بزيادة أكبر من التقديرات السابقة.

وكانت IDC قد توقعت في وقت سابق زيادة قدرها 100 دولار على طرازي Pro وPro Max، و50 دولارا على الإصدارات الأساسية، إلا أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها آبل على أسعار أجهزة ماك وآيباد، والتي بلغت في بعض الطرازات 300 دولار، دفعت الشركة إلى مراجعة توقعاتها.

iPhone 17 Pro Max

وتعتزم آبل أيضا إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال العام الجاري، وتتوقع IDC أن يبلغ متوسط سعره نحو 2500 دولار، بينما قد تصل أسعار النسخ الأعلى سعة تخزينية إلى 3000 دولار. 

وترى الشركة أن تسعير هذا الهاتف المرتفع قد يساعد آبل على امتصاص جزء من ارتفاع تكاليف المكونات، والحد من زيادات أكبر على بقية طرازات آيفون.

ويأتي رفع الأسعار نتيجة الزيادة الكبيرة في تكلفة المكونات الإلكترونية، خاصة رقائق الذاكرة، بسبب أزمة عالمية في الإمدادات. 

ومن المتوقع أن تزود آبل هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بذاكرة عشوائية (رام) سعة 12 جيجابايت، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

وتشير IDC إلى أن مقارنة الأسعار مع أجهزة آبل الأخرى المزودة بذاكرة 12 جيجابايت تعطي مؤشرا على الزيادات المحتملة، إذ ارتفع سعر iPad Air المزود بمعالج M4 بمقدار 150 دولارا، بينما زاد سعر الإصدار الأساسي من iPad Pro بمعالج M5 بنحو 200 دولار.

وبناء على ذلك، قد يرتفع السعر الابتدائي لهاتف iPhone 18 Pro إلى ما بين 1249 و1299 دولارا، في حين قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro Max من 1349 إلى 1399 دولارا.

وشملت الزيادات رفع سعر جهاز MacBook Neo بمقدار 100 دولار، وهو الحاسب المحمول الاقتصادي الذي طرحته الشركة مطلع العام، فيما ارتفعت أسعار أجهزة MacBook Air وMacBook Pro بما بين 300 و500 دولار، كما زادت أسعار أجهزة iPad بما يتراوح بين 100 و200 دولار بحسب الطراز.

في المقابل، لم تشهد سماعات AirPods، التي لا تعتمد على شرائح ذاكرة، أو ساعات Apple Watch أي تغييرات في الأسعار.

ولم تكن شركة آبل الوحيدة التي رفعت أسعار منتجاتها، إذ اتخذت شركات مثل نينتندو وDell خطوات مماثلة خلال الأشهر الماضية. 

كما أعلنت شركة مايكروسوفت رفع أسعار أجهزة Xbox بمقدار يتراوح بين 100 و150 دولارا اعتبارا من الأول من أغسطس، مشيرة إلى الضغوط المستمرة على مكونات التخزين والذاكرة، إلى جانب قرارها إيقاف إنتاج النسخة المزودة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، وهي الأكبر ضمن سلسلة Xbox.

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