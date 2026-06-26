أبل ترفع أسعار أجهزة ماك وآيباد عالميا

رفعت شركة أبل Apple، أسعار عدد من أجهزة ماك وآيباد، في ظل أزمة عالمية متفاقمة في إمدادات شرائح الذاكرة والتخزين، والتي تعود إلى الطلب المتزايد الناتج عن التوسع الكبير في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

ولم تشمل الزيادات حتى الآن هواتف آيفون، إلا أن الشركة لم تستبعد إمكانية رفع أسعارها خلال الأشهر المقبلة.

أسعار أجهزة ماك وآيباد الجديدة

وشملت الزيادات طراز MacBook Neo الذي ارتفع سعره من 599 دولارا إلى 699 دولارا، فيما زاد سعر MacBook Air الأساسي من 1099 إلى 1299 دولارا، وMacBook Pro من 1699 إلى 1999 دولارا، كما ارتفع سعر Mac Studio إلى 2499 دولارا بدلا من 1999 دولارا.

أما أجهزة آيباد، فقد ارتفع سعر iPad Air من 599 إلى 749 دولارا، وiPad Pro من 999 إلى 1199 دولارا.

كما أصبح سعر الإصدار الأساسي من آيباد المزود بشريحة A16 يبلغ 449 دولارا بدلا من 349 دولارا، بينما ارتفع سعر iPad Mini المزود بشريحة A17 إلى 599 دولارا مقارنة بـ499 دولارا سابقا.

أسعار أجهزة ماك وآيباد الجديدة

وامتدت الزيادات أيضا إلى أجهزة المنزل الذكي، حيث ارتفع سعر HomePod إلى 349 دولارا بدلا من 299 دولارا، وHomePod Mini إلى 129 دولارا بدلا من 99 دولارا، كما زاد سعر جهاز Apple TV إلى 129 دولارا مقارنة بـ99 دولارا.

كما رفعت أبل سعر نظارة Vision Pro إلى 3699 دولارا بعد أن كانت تباع مقابل 3499 دولارا.

وقالت الشركة في بيان لشبكة CNBC، إن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية يواجه تحديا غير مسبوق، مشيرة إلى أن التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة استثنائية في الطلب على شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، ما تسبب في ارتفاعات قياسية في أسعار المكونات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضافت أبل أنها تدرك أن هذه الزيادات لن تلقى ترحيبا من العملاء، مؤكدة أنها تعمل على إيجاد حلول للتخفيف من تأثير الأزمة.

أسعار أجهزة ماك وآيباد الجديدة

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قد صرح الأسبوع الماضي لصحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن رفع الأسعار أصبح "أمرا لا مفر منه" مع استمرار ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة والتخزين بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح خلال إعلان نتائج الشركة في شهر أبريل الماضي، أن هواتف آيفون تواجه قيودا في إمدادات المعالجات الرئيسية أكثر من الذاكرة، بينما قد يستغرق تحقيق التوازن بين العرض والطلب لأجهزة Mac Studio وMac Mini عدة أشهر.

وفي شهر مايو الماضي، أوقفت أبل بيع الإصدار الأساسي من Mac Mini بسعة 256 جيجابايت وسعر 599 دولارا، واعتمدت إصدار 512 جيجابايت بسعر 799 دولارا كنقطة البداية، كما ارتفع سعر نسخة M4 Pro إلى 1599 دولارا بدلا من 1399 دولارا.

وكانت شركة الأبحاث Counterpoint، قد أشارت في شهر مارس إلى أن أسعار ذاكرة DRAM الخاصة بالهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، بينما قفزت أسعار وحدات التخزين NAND Flash بأكثر من 90%.