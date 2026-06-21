آبل تغلق أبواب 3 متاجر للأبد.. تعرف على القائمة الكاملة

تغلق شركة آبل Apple، اليوم ثلاثة من متاجرها في الولايات المتحدة بشكل نهائي، بعد أن أعلنت في شهر أبريل الماضي قرار إغلاق المواقع المتأثرة في ولايات كونيتيكت وماريلاند وكاليفورنيا.

وتشمل قائمة المتاجر التي ستغلق أبوابها:

- متجر آبل Towson Town Center في مدينة تاوسون بولاية ماريلاند.

- متجر آبل North County في مدينة إسكونديدو بولاية كاليفورنيا.

- متجر آبل Trumbull في مدينة ترمبل بولاية كونيتيكت.

أسباب إغلاق المتاجر

أرجعت آبل قرار الإغلاق إلى مغادرة عدد من المتاجر الأخرى للمراكز التجارية التي توجد فيها هذه الفروع، إضافة إلى تراجع ظروف التشغيل والحركة التجارية في تلك المواقع.

وقالت الشركة في بيان سابق إنها تواصل تقييم شبكة متاجرها بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل تجربة للعملاء، مع الاستمرار في الاستثمار بتوسيع وتحسين متاجر البيع بالتجزئة حول العالم.

وأوضحت آبل أن تراجع النشاط التجاري في Trumbull Mall وShops at North County وTowson Town Center، إلى جانب انسحاب عدد من العلامات التجارية، دفعها إلى اتخاذ قرار إغلاق هذه الفروع.

وشهدت بعض هذه المراكز التجارية صعوبات خلال الفترة الماضية، إذ واجه مركز Trumbull Mall تعثرا ماليا بعد تخلفه عن سداد قروض تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار، بينما فقد مركز Towson Town Center عددا من المتاجر خلال العام الحالي، من بينها علامات تجارية مثل Tommy Bahama وBanana Republic وMadewell.

متجر آبل Towson Town Center في مدينة تاوسون بولاية ماريلاند

مصير موظفي المتاجر المغلقة

أكدت آبل في شهر أبريل الماضي أن موظفي متجري Trumbull وEscondido سيتمكنون من مواصلة العمل في متاجر آبل القريبة، بينما سيتمكن موظفو متجر Towson Town Center من التقدم للوظائف المتاحة داخل الشركة وفقا لاتفاقية العمل الجماعي.

ويحظى متجر Towson Town Center باهتمام خاص، إذ كان أول متجر لـ آبل في الولايات المتحدة ينضم إلى نقابة عمالية في يونيو 2022، وأثار قرار إغلاقه انتقادات من النقابة التابعة لـ الرابطة الدولية لعمال الماكينات والعاملين في قطاع الطيران (IAM)، التي اعتبرت أن القرار يؤثر على العمال المنظمين نقابيا.

وقال رئيس النقابة الدولية برايان براينت إن القضية تتعلق بمعاملة الموظفين بعدالة وفق القانون، معتبرا أن العمال الذين اختاروا التنظيم النقابي يجب ألا يفقدوا فرصهم بسبب هذا القرار.

ومن جانبها، أوضحت آبل أن اتفاقية النقابة تلزمها بتوفير إمكانية نقل الموظفين ضمن نطاق 50 ميلا من متجر Towson في حال افتتاح متجر جديد داخل المنطقة نفسها، إلا أن الشركة لا تملك حاليا خططا لافتتاح متجر جديد هناك.

ويأتي إغلاق هذه المتاجر ضمن إعادة تقييم آبل لشبكة فروعها الفعلية، في ظل تغيرات سوق التجزئة وتراجع بعض مراكز التسوق التقليدية في الولايات المتحدة.