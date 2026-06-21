قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل .. واللجان اليوم هادئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تغلق أبواب 3 متاجر للأبد.. تعرف على القائمة الكاملة

آبل تغلق 3 متاجر بشكل نهائي
آبل تغلق 3 متاجر بشكل نهائي
شيماء عبد المنعم

تغلق شركة آبل Apple، اليوم ثلاثة من متاجرها في الولايات المتحدة بشكل نهائي، بعد أن أعلنت في شهر أبريل الماضي قرار إغلاق المواقع المتأثرة في ولايات كونيتيكت وماريلاند وكاليفورنيا.

وتشمل قائمة المتاجر التي ستغلق أبوابها:

- متجر آبل Towson Town Center في مدينة تاوسون بولاية ماريلاند.
- متجر آبل North County في مدينة إسكونديدو بولاية كاليفورنيا.
- متجر آبل Trumbull في مدينة ترمبل بولاية كونيتيكت.

أسباب إغلاق المتاجر

أرجعت آبل قرار الإغلاق إلى مغادرة عدد من المتاجر الأخرى للمراكز التجارية التي توجد فيها هذه الفروع، إضافة إلى تراجع ظروف التشغيل والحركة التجارية في تلك المواقع.

وقالت الشركة في بيان سابق إنها تواصل تقييم شبكة متاجرها بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل تجربة للعملاء، مع الاستمرار في الاستثمار بتوسيع وتحسين متاجر البيع بالتجزئة حول العالم.

وأوضحت آبل أن تراجع النشاط التجاري في Trumbull Mall وShops at North County وTowson Town Center، إلى جانب انسحاب عدد من العلامات التجارية، دفعها إلى اتخاذ قرار إغلاق هذه الفروع.

وشهدت بعض هذه المراكز التجارية صعوبات خلال الفترة الماضية، إذ واجه مركز Trumbull Mall تعثرا ماليا بعد تخلفه عن سداد قروض تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار، بينما فقد مركز Towson Town Center عددا من المتاجر خلال العام الحالي، من بينها علامات تجارية مثل Tommy Bahama وBanana Republic وMadewell.

متجر آبل Towson Town Center في مدينة تاوسون بولاية ماريلاند

مصير موظفي المتاجر المغلقة

أكدت آبل في شهر أبريل الماضي أن موظفي متجري Trumbull وEscondido سيتمكنون من مواصلة العمل في متاجر آبل القريبة، بينما سيتمكن موظفو متجر Towson Town Center من التقدم للوظائف المتاحة داخل الشركة وفقا لاتفاقية العمل الجماعي.

ويحظى متجر Towson Town Center باهتمام خاص، إذ كان أول متجر لـ آبل في الولايات المتحدة ينضم إلى نقابة عمالية في يونيو 2022، وأثار قرار إغلاقه انتقادات من النقابة التابعة لـ الرابطة الدولية لعمال الماكينات والعاملين في قطاع الطيران (IAM)، التي اعتبرت أن القرار يؤثر على العمال المنظمين نقابيا.

وقال رئيس النقابة الدولية برايان براينت إن القضية تتعلق بمعاملة الموظفين بعدالة وفق القانون، معتبرا أن العمال الذين اختاروا التنظيم النقابي يجب ألا يفقدوا فرصهم بسبب هذا القرار.

ومن جانبها، أوضحت آبل أن اتفاقية النقابة تلزمها بتوفير إمكانية نقل الموظفين ضمن نطاق 50 ميلا من متجر Towson في حال افتتاح متجر جديد داخل المنطقة نفسها، إلا أن الشركة لا تملك حاليا خططا لافتتاح متجر جديد هناك.

ويأتي إغلاق هذه المتاجر ضمن إعادة تقييم آبل لشبكة فروعها الفعلية، في ظل تغيرات سوق التجزئة وتراجع بعض مراكز التسوق التقليدية في الولايات المتحدة.

آبل إغلاق متاجر آبل الولايات المتحدة متاجر آبل الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

حصن معرفي جديد.. أبو الغيط: متحف جامعة الدول العربية يجسد ذاكرة الأمة

الأردن ينفذ أحكام الإعدام

الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية

مضيق هرمز

أزمة مضيق هرمز ومخاوف المناخ تزيد صادرات روسيا الغذائية إلى الصين وإفريقيا وآسيا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد