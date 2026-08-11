اتقدملها ورفضته.. القبض على موظف تعدى على فتاة وأتلف سيارتها بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائدة سيارة ملاكى بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بالقاهرة والزعم بأنه خطيبها السابق.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالكة السيارة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 10/ الجارى حال قيادتها سيارتها رفقة أحد أصدقائها وسيرها بأحد الطرق بدائرة القسم قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بإحداث تلفيات بسيارتها على النحو الوارد بمقطع الفيديو وذلك لسابقة تقدمه لخطبتها منذ فترة ورفضها له.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





