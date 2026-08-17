كاتم للصوت | أسرار جديدة ومفاجآت صادمة في جريمة 15 مايو

أوضح الكاتب الصحفي محمود عبدالراضي، في مداخلة تليفزيونية عبر برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، أن المعلومات المتواترة عن جريمة 15 مايو تؤكد أن المتهم يتبنى أفكاراً متشددة وتتطابق رؤيته مع أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنه كان يفسر الآيات القرآنية وفق هواه الشخصي لتبرير جرائمه ونواياه العدوانية.

وكشف عبدالراضي أن المتهم توجه إلى جلسة الصلح التي عقدتها أسرة طليقته بنية مسبقة للقتل، حيث كان بحوزته مسدس مجهز بكاتم صوت وتسع وتسعون طلقة نارية، ما يؤكد توفر ركن التخطيط وسبق الإصرار والترصد لديه.

وأشار إلى أن الجريمة نُفذت بدم بارد وثبات انفعالي شديد، حيث حرص المتهم على استخدام كاتم الصوت لضمان عدم لفت انتباه الجيران أو إثارة الشبهات أثناء تنفيذ مخطط دنيء أودى بحياة أربعة أشخاص في لحظات معدودة.