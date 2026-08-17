4 مسارات .. خبر يهم الطلاب عن نظام البكالوريا من وزارة التعليم

أكد أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن منظومة البكالوريا هي عبارة عن إعادة صياغة منظومة التعليم الثانوي في مصر بكافة جوانبها .

وقال أكرم حسن في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" التعليم الثانوي لم يطرأ عليه أي تغييرات جوهرية طيلة العقود الماضية ".

وتابع اكرم حسن :" البكالوريا تحمل عدة مميزات للطالب والاسرة المصرية واولها إتاحة المزيد من الفرص في الامتحانات ونظام البكالوريا لا تتواجد به فرصة الامتحان الواحد ".

واكمل اكرم حسن :" نظام البكالوريا نظام هادئ يجعل عملية التقييم للطالب أكثر دقة وعدالة وتكافؤ للفرص "، مضيفا:" إتاحة مسارات تعليمية متعددة في البكالوريا وهم 4 مسارات".



ولفت اكرم حسن :" نحتاج إلى مناهج واقعية تتواكب مع سوق العمل وهذا ما يوفره نظام البكالوريا "، مضيفا:" في مشروع البكالوريا هناك شراكة مع الجانب الياباني في المناهج سواء مناهج العلوم والرياضيات والبرمجة والذكاء الاصطناعي ".

وتابع اكرم حسن:" شهادة البكالوريا المصرية تنقسم على الصف الثاني والصف الثالث الثانوي وفي الصف الثاني الثانوي جميع الطلاب يدرسون 3 مواد أساسية وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى ويتوفر للطالب الاختيار من 4 مسارات وهم مسار الطب وعلوم الحياة ومسار الهندسة وعلوم الحاسب ومسار الأعمال ومسار الآداب والفنون ".

