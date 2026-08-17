التعليم : 12 سبتمبر بدء الدراسة .. وتعديلات جديدة في امتحانات البكالوريا

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل، مع زيادة أيام الدراسة إلى 183 يومًا لضمان استكمال المناهج وإتاحة وقت كافٍ للمراجعة، مشيرا إلى أن القرار ليس جديد ولكن تم تطبيقه بعد عام 2023.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن نسب الحضور في المدارس ارتفعت، مؤكدا أنه في العام الماضي كانت 86%، ومتوقع أن تزداد هذا العام وتصل وتتجاوز الـ 90%.

وتابع أنه في نظام البكالوريا، تم الاستقرار على أن تتضمن الامتحانات 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، مع تطبيق نظام المسارات التخصصية.

كراسة الحصة والواجبات

وأشار إلى أنه تم تخصيص 60% من أعمال السنة للتقييمات الأسبوعية والشهرية وكراسة الحصة والواجبات والسلوك والمواظبة، بهدف متابعة مستوى الطالب بصورة مستمرة.