السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة سمحت بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا المصرية للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، وفقًا لعدد من الضوابط المحددة.

وأوضح أن القرار يشمل الحاصلين على عدد من الشهادات الدولية، من بينها الدبلومة البريطانية «IGCSE»، والدبلومة الأمريكية، والبكالوريا الدولية «IB»، وشهادة النيل الدولية «NIS».

وتتضمن شروط القيد اجتياز الطالب امتحانات الصف التاسع الخاصة بالشهادات الدولية بنجاح، والحصول على نسبة لا تقل عن 50% من المجموع الكلي، إلى جانب النجاح في مواد الهوية القومية.

كما يشترط حصول الطالب على نسبة 70% في امتحان التربية الدينية، أو اجتياز امتحان تحديد المستوى الذي تجريه الإدارة التعليمية المختصة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم التحاق الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية بنظام البكالوريا المصرية، بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم لتطبيق النظام الجديد خلال العام الدراسي 2026/2027.