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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم : البكالوريا مقسمة على عامين ويختار الطالب مسارًا يؤهله لكليته المرغوبة

عزة مصطفى
عزة مصطفى
شيماء جمال

قال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، إن نظام البكالوريا المصرية يمثل مشروعًا تعليميًا وطنيًا يستهدف إعادة صياغة منظومة التعليم الثانوي بما يتناسب مع متطلبات العصر، مؤكدًا أهمية إعادة تفعيل الدور التربوي والأكاديمي للمدرسة بما يتوافق مع فلسفة النظام الجديد.


وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن نظام البكالوريا يستهدف الانتقال من فكرة الامتحان الواحد الذي يحدد مستقبل الطالب، إلى نظام أكثر هدوءًا يتيح للطلاب فرصًا متعددة لأداء الاختبارات وتحسين نتائجهم.

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن شهادة البكالوريا مقسمة على عامين، ويختار الطالب مسارًا دراسيًا يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها، وتشمل المسارات: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون.

وأشار إلى أن الصف الثاني الثانوي يتضمن 3 مواد أساسية مشتركة بين جميع المسارات، إلى جانب مواد مرتبطة بالمسار الذي يختاره الطالب.

ولفت إلى أن طلاب مسار الطب وعلوم الحياة يختارون مادة من بين مادتين محددتين، بينما يتيح مسار الهندسة وعلوم الحاسب الاختيار بين البرمجة والذكاء الاصطناعي أو الكيمياء.

وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي يدرسون 4 مواد، من بينها مادة الثقافة المالية التي لا تضاف إلى المجموع، موضحًا أن مواد المسار تختلف وفق التخصص الذي اختاره الطالب.

وأوضح أن طلاب مسار الطب وعلوم الحياة يدرسون الكيمياء والأحياء ضمن المواد المرتبطة بالمسار، مؤكدًا أن النظام الجديد يمنح الطالب فرصة لتحسين نتيجته بدلًا من ارتباط مستقبله بامتحان واحد.

وأضاف أن امتحانات التحسين ستكون متاحة من خلال فرصتين، الأولى في مايو والثانية في يوليو، بما يتيح للطالب إعادة الاختبار في المادة التي يرغب في رفع درجته بها.

وأكد أن فلسفة البكالوريا تستهدف تقليل الضغوط النفسية المرتبطة بالثانوية العامة، وإتاحة مسارات تعليمية أكثر مرونة أمام الطلاب.

التعليم البكالوريا الثانوية تطوير المناهج الطب الكيمياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

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