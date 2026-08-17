قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترخيص ونسب ومهن محظورة .. لماذا شدد قانون العمل قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
بعد 8 أيام من البحث | العثور على جثمان عروس المعادي ومفاجأة تفجر جدلًا .. القصة الكاملة
تعليم دمياط تتابع استعدادات استقبال العام الجديد.. ووزارة الشباب تنظم الورشة الأولى للتعليم المدني
وزير التعليم: نمتلك كامل حقوق الملكية الفكرية لكتب الوزارة من رياض الاطفال للثانوية العامة
الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة
مواصفات شيفروليه سيلفرادو 2027 الجديدة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين يواصلان قوافل المرحلة الثالثة من إيد واحدة ببني سويف

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين
رنا عبد الرحمن

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة» بمحافظة بني سويف، من خلال قافلة شاملة بقرية باروط، استهدفت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات الأعضاء بالتحالف، من بينها مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي.

وخلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، جرى تسليط الضوء على جهود التحالف الوطني في تنفيذ القوافل الشاملة، وما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالدعم إلى مستحقيه.

وشارك في القافلة نحو 18 مؤسسة وجمعية من مؤسسات التحالف الوطني، فيما استفاد من الخدمات المقدمة أكثر من 45 ألف مواطن من أهالي بني سويف، بحسب ما أعلنته السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتضمنت القافلة تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، شملت توزيع المواد الغذائية، وتوفير الخدمات الطبية، إلى جانب دعم الغارمين والغارمات، ومساندة المقبلين على الزواج، وتقديم خدمات لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توزيع الأدوات والحقائب المدرسية.

كما شهدت القافلة تنظيم معرض مجاني للملابس الجاهزة، إلى جانب عدد من الأنشطة والخدمات الاجتماعية والتوعوية التي استهدفت تلبية احتياجات المواطنين داخل القرية والقرى المحيطة بها.

مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة «إيد واحدة»

وشاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في فعاليات القافلة من خلال توفير عدد من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تضمنت كراتين المواد الغذائية والحقائب المدرسية، إلى جانب حلوى المولد النبوي الشريف، والكراسي المتحركة، والهدايا والألعاب المخصصة للأطفال.

وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن خطة القافلة لتوفير احتياجات متنوعة للأسر المستحقة، بما لا يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، وإنما يمتد إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والمستلزمات المدرسية والدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا. 

وشهدت القافلة كذلك إقبالًا من أهالي قرى الوحدة المحلية بباروط على الخدمات الطبية، حيث جرى توفير عدد من العيادات والتخصصات الطبية لخدمة المواطنين، بما يعكس طبيعة القوافل الشاملة التي تجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية في مكان واحد.

45 ألف مستفيد من خدمات القافلة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن القافلة تستهدف أكثر من 45 ألف مواطن من أهالي بني سويف، موضحة أن التحالف يعتمد على المتطوعين في رصد احتياجات المواطنين وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا، قبل توجيه الخدمات إليها بما يتناسب مع طبيعة الاحتياجات الموجودة على الأرض.

وأضافت أن تنوع الخدمات المقدمة يأتي في إطار حرص التحالف على الوصول إلى المواطنين بصورة مباشرة، وتقديم تدخلات تساعد الأسر على تجاوز احتياجاتها العاجلة، إلى جانب توفير حلول أكثر استدامة لبعض الحالات.

ومن بين هذه الخدمات التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف مساعدة بعض الأسر على إقامة مشروعات صغيرة توفر لها مصدر دخل مستمر، بدلًا من اقتصار الدعم على المساعدات المباشرة فقط.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وتأتي قوافل «إيد واحدة» في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكثيف الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، من خلال تنسيق جهود المؤسسات والجمعيات المشاركة تحت مظلة واحدة.

وتستهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوصول إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم تدخلات متعددة تشمل الغذاء والصحة والدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب الأنشطة التوعوية والترفيهية للأطفال.

وشهدت قافلة بني سويف أيضًا تنظيم ندوات توعوية تناولت عددًا من الموضوعات المجتمعية والصحية، من بينها أهمية تنظيم الأسرة، ومخاطر الزواج المبكر، والتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى أنشطة مرتبطة بالبيئة الزراعية، وألعاب وهدايا للأطفال.

جهود متكاملة لخدمة المواطنين

وأكدت فعاليات القافلة أهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع الأهلي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة أن الخدمات لم تقتصر على جانب واحد، وإنما شملت مساعدات غذائية وطبية واجتماعية وتعليمية وتنموية.

كما حرصت الجهات المشاركة على تنظيم عملية توزيع المساعدات والخدمات بما يضمن وصولها إلى المستحقين، مع الاعتماد على المتطوعين في تنظيم الفعاليات والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم.

وتعد مشاركة مؤسسة أبو العينين في قافلة بني سويف امتدادًا لدورها في دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية، حيث شاركت المؤسسة ضمن القوافل التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية والمساعدات الطبية والهدايا المخصصة للأطفال.

وتستمر المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة» في تنفيذ القوافل والأنشطة الخدمية بعدد من المحافظات، في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق المستفيدين وتقديم خدمات مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية والعمل الأهلي التنموي في مختلف أنحاء الجمهورية.

مؤسسة ابو العينين صدى البلد محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تسلا رودستر 2026

تسلا رودستر تقترب من الظهور بمحركات خارقة من سبيس إكس

جيب رانجلر

أسعار جيب رانجلر 2026 في السعودية

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

شاهد| فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد