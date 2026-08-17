قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنرال موتورز تسرح 350 عاملًا فبل إطلاق كاديلاك CT5 الجديدة
اليونان: 3 قتلى في حادث تحطم مروحية بجزيرة سيفنوس
مصطفى بكري: مصر رفضت التهديدات والإغراءات للتفريط في الأشقاء بغزة
حج الجمعيات الأهلية 2027 .. رابط التقديم والشروط كاملة
كاتم للصوت | أسرار جديدة ومفاجآت صادمة في جريمة 15 مايو
«قومي المرأة» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة
هل الأصل في الزواج التعدد أم الاكتفاء بواحدة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الهروب الكبير من إسرائيل.. 140 ألف شخص يغادرون بلا عودة بسبب الوضع الأمني
قتل ابنته وأسرة طليقته .. عقلية إخوانية تحرّك جريمة 15 مايو الدامية
أفعال مخلة داخل مستشفى شهير بأكتوبر.. سقوط عامل برفقة زميلته| تفاصيل
خلال أيام | صرف دفعة كبيرة من مستحقات لاعبي الزمالك .. تفاصيل
الأرصاد : غدا طقس حار رطب نهارا .. والعظمى 34
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهروب الكبير من إسرائيل.. 140 ألف شخص يغادرون بلا عودة بسبب الوضع الأمني

140 ألف شخص يغادرون بلا عودة بسبب الوضع الأمني
140 ألف شخص يغادرون بلا عودة بسبب الوضع الأمني
فرناس حفظي

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية- استنادًا إلى تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست- عن تراجع حاد في أعداد الإسرائيليين الذين يعودون إلى البلاد بعد الإقامة في الخارج؛ بالتزامن مع ارتفاع أعداد المغادرين بصورة دائمة خلال السنوات الأخيرة.

وأظهر التقرير، أن عدد المقيمين العائدين إلى إسرائيل انخفض بنسبة 53% خلال السنوات الأخيرة، من نحو 8 آلاف عائد في عام 2020 إلى قرابة 3800 فقط في عام 2024، وهو أدنى مستوى مسجل خلال السنوات الأخيرة، مع بدء الاتجاه الهبوطي بصورة واضحة منذ عام 2023.

ميزان الهجرة يسجل عجزًا

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل شهدت، منذ عام 2022، زيادة ملحوظة في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد بصورة دائمة، ما أدى إلى تحول ميزان الهجرة إلى سلبي خلال الفترة بين 2022 و2024، مع تسجيل عجز يقترب من 140 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف العائدين خلال عامي 2024 و2025 كانوا في سن العمل، بين 28 و60 عامًا، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بتمثيل هذه الفئة داخل إجمالي السكان.

كما أظهر أن نحو 70% من العائدين كانوا قد أمضوا أكثر من خمس سنوات خارج إسرائيل، فيما عاد نحو ثلثهم بعد إقامة استمرت عقدًا أو أكثر.

تراجع العائدين من الولايات المتحدة

وبحسب البيانات، جاء نحو نصف العائدين إلى إسرائيل خلال الفترة 2024-2025 من أمريكا الشمالية، بواقع 45% من الولايات المتحدة و5% من كندا.

في المقابل، شهد عدد العائدين من الولايات المتحدة تراجعًا حادًا، من نحو 3700 شخص عام 2020 إلى قرابة 1500 في 2024.

كما سجلت البيانات ارتفاعًا مؤقتًا في أعداد العائدين من روسيا وأوكرانيا خلال عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث شكّل العائدون من أوكرانيا 9% ومن روسيا 8% من إجمالي العائدين في ذلك العام.

البيروقراطية تعرقل العودة

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من العقبات التي تجعل عودة الإسرائيليين المقيمين في الخارج أكثر صعوبة، من بينها الفجوات في الحقوق والمساعدات مقارنة بالمهاجرين الجدد، خاصة في مجالات الدعم المالي والإسكان والضرائب والتعليم.

كما يواجه بعض العائدين مشكلات تتعلق بالتأمين الصحي؛ إذ يُطلب من الإسرائيلي الذي أقام خارج البلاد لفترة طويلة وتوقف عن دفع اشتراكات التأمين الوطني الانتظار لمدة قد تصل إلى ستة أشهر قبل استعادة حقه في الحصول على خدمات التأمين الصحي الحكومي، ما لم يدفع مبلغًا خاصًا قدره 16,860 شيكلًا لإلغاء فترة الانتظار.

ووفق التقرير، فإن 94% ممن فُرضت عليهم فترة انتظار بين عامي 2022 و2024 لم يدفعوا المبلغ المطلوب، واضطروا بالتالي إلى الانتظار لفترات تراوحت بين شهرين وستة أشهر.

الوضع الأمني يزيد أزمة الهجرة

ولم تقتصر العقبات على الجوانب الاقتصادية والبيروقراطية، إذ أشار التقرير إلى أن الوضع الأمني والاجتماعي في إسرائيل دفع عددًا من الإسرائيليين المقيمين في الخارج إلى تأجيل إجراءات العودة أو التخلي عنها.

كما حذر من أن تصاعد مظاهر معاداة السامية في عدد من دول العالم يضع الإسرائيليين في الخارج أمام معادلة أكثر تعقيدًا، بين صعوبة العودة إلى إسرائيل وتزايد المخاوف الأمنية في بعض دول الإقامة.

ونقلت «معاريف» عن رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات في الكنيست، عضو الكنيست جلعاد كاريف، قوله إن هناك حاجة إلى التعامل مع الظاهرة بصورة شاملة، محذرًا من «موجة هجرة هائلة من البلاد» ومطالبًا بتعيين مسؤول يتولى معالجة ملف الهجرة إلى الخارج.

وتكشف البيانات الإسرائيلية عن تحدٍ ديموغرافي واقتصادي متزايد، مع تراجع أعداد العائدين واستمرار مغادرة الإسرائيليين للبلاد، بما ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل والاقتصاد والاتجاهات السكانية في إسرائيل.

إسرائيل الهجرة من إسرائيل أعداد الإسرائيليين الوضع الأمني أزمة الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

صورة متداولة على مواقع التواصل

مشهد مؤثر .. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم الراحل لختم القرآن

الرئيس السيسي خلال تفقد مدينة العدالة

مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة .. كيف تستعد مصر لتدشين منظومة قضائية رقمية متكاملة؟ | تقرير

رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية

وزير الصحة ينعي رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية

بالصور

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد