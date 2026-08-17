الهروب الكبير من إسرائيل.. 140 ألف شخص يغادرون بلا عودة بسبب الوضع الأمني

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية- استنادًا إلى تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست- عن تراجع حاد في أعداد الإسرائيليين الذين يعودون إلى البلاد بعد الإقامة في الخارج؛ بالتزامن مع ارتفاع أعداد المغادرين بصورة دائمة خلال السنوات الأخيرة.

وأظهر التقرير، أن عدد المقيمين العائدين إلى إسرائيل انخفض بنسبة 53% خلال السنوات الأخيرة، من نحو 8 آلاف عائد في عام 2020 إلى قرابة 3800 فقط في عام 2024، وهو أدنى مستوى مسجل خلال السنوات الأخيرة، مع بدء الاتجاه الهبوطي بصورة واضحة منذ عام 2023.

ميزان الهجرة يسجل عجزًا

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل شهدت، منذ عام 2022، زيادة ملحوظة في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد بصورة دائمة، ما أدى إلى تحول ميزان الهجرة إلى سلبي خلال الفترة بين 2022 و2024، مع تسجيل عجز يقترب من 140 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف العائدين خلال عامي 2024 و2025 كانوا في سن العمل، بين 28 و60 عامًا، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بتمثيل هذه الفئة داخل إجمالي السكان.

كما أظهر أن نحو 70% من العائدين كانوا قد أمضوا أكثر من خمس سنوات خارج إسرائيل، فيما عاد نحو ثلثهم بعد إقامة استمرت عقدًا أو أكثر.

تراجع العائدين من الولايات المتحدة

وبحسب البيانات، جاء نحو نصف العائدين إلى إسرائيل خلال الفترة 2024-2025 من أمريكا الشمالية، بواقع 45% من الولايات المتحدة و5% من كندا.

في المقابل، شهد عدد العائدين من الولايات المتحدة تراجعًا حادًا، من نحو 3700 شخص عام 2020 إلى قرابة 1500 في 2024.

كما سجلت البيانات ارتفاعًا مؤقتًا في أعداد العائدين من روسيا وأوكرانيا خلال عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث شكّل العائدون من أوكرانيا 9% ومن روسيا 8% من إجمالي العائدين في ذلك العام.

البيروقراطية تعرقل العودة

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من العقبات التي تجعل عودة الإسرائيليين المقيمين في الخارج أكثر صعوبة، من بينها الفجوات في الحقوق والمساعدات مقارنة بالمهاجرين الجدد، خاصة في مجالات الدعم المالي والإسكان والضرائب والتعليم.

كما يواجه بعض العائدين مشكلات تتعلق بالتأمين الصحي؛ إذ يُطلب من الإسرائيلي الذي أقام خارج البلاد لفترة طويلة وتوقف عن دفع اشتراكات التأمين الوطني الانتظار لمدة قد تصل إلى ستة أشهر قبل استعادة حقه في الحصول على خدمات التأمين الصحي الحكومي، ما لم يدفع مبلغًا خاصًا قدره 16,860 شيكلًا لإلغاء فترة الانتظار.

ووفق التقرير، فإن 94% ممن فُرضت عليهم فترة انتظار بين عامي 2022 و2024 لم يدفعوا المبلغ المطلوب، واضطروا بالتالي إلى الانتظار لفترات تراوحت بين شهرين وستة أشهر.

الوضع الأمني يزيد أزمة الهجرة

ولم تقتصر العقبات على الجوانب الاقتصادية والبيروقراطية، إذ أشار التقرير إلى أن الوضع الأمني والاجتماعي في إسرائيل دفع عددًا من الإسرائيليين المقيمين في الخارج إلى تأجيل إجراءات العودة أو التخلي عنها.

كما حذر من أن تصاعد مظاهر معاداة السامية في عدد من دول العالم يضع الإسرائيليين في الخارج أمام معادلة أكثر تعقيدًا، بين صعوبة العودة إلى إسرائيل وتزايد المخاوف الأمنية في بعض دول الإقامة.

ونقلت «معاريف» عن رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات في الكنيست، عضو الكنيست جلعاد كاريف، قوله إن هناك حاجة إلى التعامل مع الظاهرة بصورة شاملة، محذرًا من «موجة هجرة هائلة من البلاد» ومطالبًا بتعيين مسؤول يتولى معالجة ملف الهجرة إلى الخارج.

وتكشف البيانات الإسرائيلية عن تحدٍ ديموغرافي واقتصادي متزايد، مع تراجع أعداد العائدين واستمرار مغادرة الإسرائيليين للبلاد، بما ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل والاقتصاد والاتجاهات السكانية في إسرائيل.