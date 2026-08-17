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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم ربيع: فض اعتصامي رابعة والنهضة خطوة لاستعادة الدولة ومنع الانزلاق إلى مصير أكثر خطورة

إبراهيم ربيع: فض اعتصامي رابعة والنهضة كان محطة مهمة في تاريخ مصر
إبراهيم ربيع: فض اعتصامي رابعة والنهضة كان محطة مهمة في تاريخ مصر
شيماء جمال

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن فض اعتصامي رابعة والنهضة محطة مهمة في تاريخ مصر، موجهًا التحية لمن سقطوا خلال الأحداث من أجهزة الأمن، ومؤكدًا أن ما حدث خطوة لاستعادة الدولة ومنع البلاد من الانزلاق إلى مصير أكثر خطورة.

وأضاف إبراهيم ربيع، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن مصر تجاوزت مرحلة وصفها بالصعبة، مشددًا على أن الدولة المصرية استمرت رغم التحديات التي واجهتها خلال تلك الفترة.

وهاجم الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية الفكر التنظيمي لجماعة الإخوان، واصفًا إياه بأنه يقوم على ممارسات فكرية وتنظيمية منحرفة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن عضو التنظيم، يتعرض لعمليات متراكمة من التأثير الفكري والنفسي، تدفعه إلى تبني أفكار الجماعة وتبرير مواقفها، معتبرًا أن هذه الآلية تساهم في إضعاف قدرة الفرد على التفكير المستقل ومراجعة مواقف التنظيم.

ولفت ربيع إلى أن ما وصفه بـ«غياب الضمير» داخل التنظيم يؤدي إلى تبرير أعمال عنف وجرائم يرتكبها بعض أفراده، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ليست، بحسب تقديره، حالات فردية، وإنما جزء من نمط فكري يرى أنه يقوم على تقديم مصلحة التنظيم على حساب المجتمع.

وأكد أن مواجهة هذا الفكر تتطلب كشف آليات التجنيد والتأثير التي تعتمد عليها التنظيمات المتطرفة، والعمل على تعزيز وعي المجتمع بخطورتها.

وأوضح الباحث أن جماعة الإخوان، وفق رؤيته، سعت إلى المرور بعدة مراحل، تبدأ بتهيئة المجتمع لتقبل أفكارها، ثم توسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة، وصولًا إلى محاولة التحكم في عملية صنع القرار والحكم.

وشدد إبراهيم ربيع على أهمية رفع وعي المواطنين بهذه الأفكار وآليات انتشارها، مؤكدًا أن حماية الدولة والمجتمع تتطلب مواجهة الفكر المتطرف من خلال التوعية والفكر المستنير، إلى جانب الإجراءات القانونية والأمنية.

النهضة رابعة مصر التنظيمات الإرهابية الإخوان الفكر المتطرف

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