منير أديب: قيادات الإخوان تتحمل مسؤولية ما حدث في رابعة

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان «أوغلت في الدماء» منذ تأسيس التنظيم عام 1928، مشيرًا إلى أن الأربعينيات والخمسينيات شهدت أحداثًا مرتبطة بالعنف، قبل أن تقدم نفسها لاحقًا باعتبارها تنظيمًا دعويًا.

وأكد منير أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن أحداث ما بعد عام 2013، بحسب رؤيته، كشفت أن الفكرة التي يؤمن بها التنظيم ما زالت تحمل جانبًا مسلحًا، وأنها كانت وراء ارتكاب أحداث عنف والدخول في صدام مع الدولة وأجهزتها ومع الشعب المصري.

وشدد على أن ما قاله عبد الله شاكر بشأن جماعة الإخوان يمثل، في تقديره، «عين الحقيقة»، معتبرًا أن الفكرة المؤسسة للتنظيم تنطوي على العنف، موضحًا أن ذلك شمل العنف السياسي والسلوكي والتحريضي، وليس العنف الجنائي فقط.

وقال منير أديب إن قيادات الإخوان المتطرفة تتحمل مسؤولية ما حدث في رابعة، متهمًا قيادات الجماعة بالهروب من الميدان وترك الأطفال والنساء وبعض الشباب، كما حملها مسؤولية الرصاص الذي انطلق من الميدان تجاه ضباط الشرطة والجيش.