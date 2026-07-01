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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يربك عشاق آيفون.. آبل قد تقلد سامسونج في iPhone 18 Pro

آبل قد تقلد سامسونج في iPhone 18 Pro
آبل قد تقلد سامسونج في iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير جديدة، استنادا إلى وثائق مسربة ضمن اختراق إلكتروني ضخم استهدف شركة Tata، أن شركة آبل تدرس استراتيجية جديدة لتوريد مودمات الاتصال في سلسلة iPhone 18 Pro، تقوم على استخدام موردين مختلفين بحسب الأسواق، في خطوة مشابهة لما تتبعه سامسونج مع معالجات هواتف Galaxy الرائدة.

وكانت التسريبات السابقة، التي تضمنت نحو 630 جيجابايت من البيانات، قد أشارت إلى أن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max سيعتمدان على مودم آبل المطور داخليا من الجيل الثاني، المعروف باسم C2.

مودم كوالكوم للسوق الأمريكية

وفقا للتقرير، تدرس آبل تزويد النسخ المخصصة للسوق الأمريكية من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بمودم كوالكوم Snapdragon X80 5G، بينما تعتمد بقية الأسواق على مودم آبل C2.

ويعود ذلك إلى أن الإصدارات الأمريكية ستدعم تقنية mmWave 5G، وهي نطاقات تردد فائقة السرعة تستخدم بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، بينما لا تزال مودمات آبل السابقة C1 وC1X تدعم فقط شبكات Sub-6GHz دون دعم mmWave.

iPhone 18 Pro

كما كشفت وثيقة مسربة لقائمة مكونات النسخة الأمريكية من iPhone 18 Pro عن وجود رقم الطراز SDX80M، وهو الرقم الخاص بمودم Snapdragon X80، إلى جانب شريحة SDR875 المسؤولة عن إدارة الاتصال اللاسلكي ودعم كل من شبكات mmWave وSub-6GHz.

لوحات أم مختلفة تدعم نظرية "التوريد المزدوج"

وتعزز التسريبات فرضية اعتماد آبل على موردين للمودم، بعدما ظهرت نسختان مختلفتان من اللوحة الأم الخاصة بهاتف iPhone 18 Pro:

- 820-04340-06: تدعم هوائي mmWave وتضم عتاد مودم كوالكوم.
- 820-04305-06: لا تدعم mmWave وتعتمد على مودم Apple C2.


تشكيلة مودمات آيفون

وتشير الوثائق إلى أن هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max ستستخدم مودم Snapdragon X80 الداعم لكل من Sub-6GHz وmmWave، في حين سيأتي كل من iPhone Air وiPhone 17e بمودم Apple C1X الذي يدعم شبكات Sub-6GHz فقط.

تغيير محتمل في هواتف الصين

ومن بين المعلومات اللافتة التي كشفتها الوثائق المسربة، وجود إشارات إلى احتمال دعم هواتف iPhone 18 Pro المخصصة للسوق الصينية لكل من eSIM والشريحة التقليدية SIM.

ويعد ذلك تغييرا مهما، إذ إن آبل كانت تطرح هواتفها في الصين بفتحتين لشرائح SIM التقليدية، دون دعم eSIM، بسبب المتطلبات التنظيمية المحلية.

موعد الإطلاق

وبحسب أحدث التسريبات، من المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 18 Pro خلال شهر سبتمبر 2026، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يشاع أنه سيحمل اسم iPhone Ultra، فيما يتداول تاريخ 8 سبتمبر كموعد محتمل للإعلان الرسمي.

آبل iPhone 18 Pro سامسونج مودمات آيفون iPhone Ultra

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