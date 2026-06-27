آبل تستعد لإطلاق أكثر من 15 منتجا جديدا.. تعرف على أبرز الأجهزة المنتظرة

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة خلال خريف هذا العام، تشمل هواتف آيفون، وأجهزة ماك، وآيباد، وساعات ذكية، إلى جانب توسع كبير في منظومة المنزل الذكي، وذلك وفقا للتسريبات المتداولة.

سلسلة iPhone 18 تتصدر المشهد

تشير التسريبات إلى أن آبل ستقدم تشكيلة iPhone 18 دون إصدار الفئة الأساسية، الذي يتوقع تأجيله إلى أوائل عام 2027، مع التركيز على الفئات الأعلى.

ومن أبرز الأجهزة المنتظرة:

- iPhone 18 Pro: سيأتي بكاميرا بفتحة عدسة متغيرة، ولون جديد، وتصميم أصغر للجزيرة الديناميكية، إلى جانب تحسينات أخرى.

- iPhone 18 Pro Max: سيحصل على المزايا نفسها الموجودة في إصدار Pro.

- iPhone Ultra: أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل، في خطوة تمثل دخول الشركة رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي.



iPhone Ultra

ساعات ذكية جديدة

من المتوقع أن تكشف آبل أيضا عن:

- ساعة Apple Watch Ultra 4: مع مستشعرات صحية جديدة، وتحسينات في التصميم.

- ساعة Apple Watch Series 12: مع تحديثات محدودة وفقا للتسريبات الحالية.



ساعة Apple Watch Ultra 3

تحديثات واسعة لأجهزة ماك

يشهد قطاع أجهزة ماك تحديثات متعددة تشمل:

- Mac mini بمعالجي M5 وM5 Pro مع تغييرات طفيفة في التصميم.

- Mac Studio بمعالجي M5 Max وM5 Ultra الجديد كليا.

iMac بألوان محدثة.

- MacBook Pro بمعالج M6 في الإصدار الأساسي.

- MacBook Ultra، وهو جهاز جديد كليا يتوقع أن يأتي بشاشة OLED ودعم للمس، إلى جانب مواصفات موجهة للمستخدمين المحترفين.



أجهزة آيباد جديدة

بعد إطلاق iPad Air في وقت سابق من العام، تستعد آبل لإضافة جهازين جديدين إلى السلسلة:

- iPad mini بشاشة OLED ومعالج مطور.

- iPad الأساسي المزود بمعالج A18 لدعم مزايا Apple Intelligence.



توسع في أجهزة المنزل الذكي

وتشير التسريبات إلى أن آبل تخطط لتعزيز منظومة المنزل الذكي بعد وصول مزايا Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المنتجات المتوقعة:

- Apple TV 4K جديد بمعالج A17 Pro ودعم Apple Intelligence، مع احتمال إضافة كاميرا مدمجة.

- HomePad أو HomePod Touch بشاشة لمس قياس 7 بوصات وقاعدة مغناطيسية.

- HomePod 3 بمعالج جديد يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

- HomePod mini 2 مع تحسينات في الصوت ومعالج أحدث.

- كاميرا أمنية ذكية من آبل تدعم HomeKit Secure Video.

- جرس باب ذكي مزود بتقنية Face ID مع إمكانية التكامل مع الأقفال الذكية.