بسعة 10,800 مركبة.. الصين تدشن ‏أكبر ناقلة سيارات في العالم

واصلت الصين تعزيز مكانتها في قطاع النقل البحري، بعدما انتهت من بناء وتسليم أكبر ناقلة سيارات في العالم، وهي سفينة عملاقة تستطيع شحن ما يصل إلى 10,800 مركبة في الرحلة الواحدة، لتسجل رقم قياسي جديد في صناعة السفن المخصصة لنقل السيارات.

وتولت شركة GSI، التابعة لمجموعة China State Shipbuilding Corporation (CSSC) الحكومية، تصميم وبناء السفينة، قبل تسليمها إلى شركة الشحن الكورية الجنوبية HMM في مدينة غوانغتشو، بينما ستتولى شركة Hyundai Glovis تشغيلها على الخطوط البحرية الدولية.

وأطلقت على السفينة اسم Glovis Leader، ويبلغ طولها 230 مترا، فيما يصل عرضها إلى 40 مترا، وقد صممت لتكون بمثابة مرآب عائم ضخم قادر على استيعاب أعداد هائلة من المركبات، بما يلبي الطلب المتزايد على شحن السيارات المصنعة في آسيا إلى الأسواق العالمية.

وتعتمد السفينة على نظام دفع ثنائي الوقود يعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى جانب الوقود البحري التقليدي، كما زودت بمنظومة متطورة لتوليد الكهرباء أثناء الإبحار، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات.

وتتكون السفينة من 14 طابقا مخصصة لنقل مختلف أنواع المركبات، بما يشمل السيارات التقليدية والكهربائية والهيدروجينية، إضافة إلى الشاحنات والمركبات التجارية الثقيلة، كما روعي في تصميمها إمكانية تحويلها مستقبلا للعمل بوقود الأمونيا أو الميثانول، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو وسائل نقل بحرية أكثر استدامة.

ووفقا للشركة المطورة، تلتزم السفينة بمعايير Tier III الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية، مع خفض ملحوظ في انبعاثات أكاسيد النيتروجين مقارنة بالسفن التقليدية.

وتبلغ سرعتها القصوى نحو 19 عقدة بحرية، بينما يصل غاطسها إلى 10.5 متر، ما يؤهلها للعمل على خطوط الملاحة الدولية لمسافات طويلة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Hyundai Glovis أن السفينة تمثل جيلا جديدا من ناقلات السيارات، بفضل سعتها الضخمة وتقنياتها الحديثة منخفضة الانبعاثات، متوقع أن تضع معيار جديد في قطاع النقل البحري للسيارات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها الصين في هذا المجال، إذ شهدت الفترة الماضية دخول ناقلات عملاقة أخرى إلى الخدمة، من بينها سفينة BYD Shenzhen التي تتسع لنحو 9,200 سيارة، إلى جانب السفينتين BYD Changsha وBYD Xi'an بالسعة نفسها، فضلا عن سفينة Anji Ansheng القادرة على نقل 9,500 مركبة، والتي بدأت رحلاتها إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة GSI توسيع أعمالها، بعدما حصلت على أكثر من 40 طلبية لبناء ناقلات سيارات جديدة، وسلمت حتى الآن 26 سفينة، جميعها قبل المواعيد المحددة، فيما تقترب قيمة تعاقداتها الحالية من 100 مليار يوان، بما يعادل نحو 14.6 مليار دولار، وهو ما يعكس النمو المتسارع لصناعة بناء السفن في الصين والطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الناقلات.