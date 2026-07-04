تنتمي تويوتا رايز 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، وتعد واحدة من إصدارات العلامة اليابانية المطروحة في السوق السعودية، حيث تنطلق عبر فئتين من التجهيزات، مع محرك اقتصادي وبمجموعة من التجهيزات وأنظمة المساعدة.

محرك بقوة 87 حصانًا

تعتمد تويوتا رايز 2026 على محرك بنزين بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تبلغ 87 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 113 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، إلى جانب تحقيق معدل استهلاك وقود يبلغ 21.1 كيلومترًا لكل لتر.

تويوتا رايز

أبعاد تويوتا رايز

تعتمد السيارة على أبعاد خارجية من فئة الكروس أوفر، حيث يبلغ طولها 4030 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1710 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1635 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2525 ملم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 1030 كيلوجرامًا.

تويوتا رايز

تجهيزات تويوتا رايز

حصلت تويوتا رايز 2026 على مجموعة من التجهيزات إذ تضم شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، بما يسمح بربط الهواتف الذكية والاستفادة من التطبيقات المختلفة أثناء القيادة، كما زودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة، بالإضافة إلى نوافذ ومرايا كهربائية، ونظام تكييف هواء.

تويوتا رايز

واهتمت تويوتا بتوفير مجموعة من تجهيزات السلامة الأساسية داخل رايز 2026، حيث تضم السيارة وسائد هوائية للمساعدة في حماية الركاب، إلى جانب حساسات للركن وكاميرا خلفية لتسهيل عملية الاصطفاف، كما تعتمد على نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP .

أسعار تويوتا رايز 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا رايز 2026 في السوق السعودية بفئتين، حيث يبدأ سعر فئة XLE من 67.045 ريال، بينما يبلغ سعر فئة LIMITED نحو 73.715 ريال.