أسعار ومواصفات هيونداي كريتا 2026 في السعودية

تواصل هيونداي تقديم كريتا باعتبارها واحدة من أبرز سيارات الكروس أوفر المدمجة في السوق السعودي، ويأتي موديل 2026 بمجموعة من وسائل الراحة وأنظمة السلامة، إلى جانب التصميم الرياضي العصري.

أبعاد هيونداي كريتا 2026

تعتمد هيونداي كريتا موديل 2026 على أبعاد خارجية بنسبة طول 4,330 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,790 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,620 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,610 مم، ويبلغ الوزن دون ركاب نحو 1,250 كجم، بينما تأتي السيارة مزودة بفتحة سقف وجنوط قياس 17 بوصة.

هيونداي كريتا 2026

محرك هيونداي كريتا 2026

تستمد هيونداي كريتا 2026 قوتها من محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، بسعة 1.5 لتر، ويعتمد على 4 أسطوانات لتوليد قوة تبلغ 115 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 144 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.1 كيلومترًا لكل لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 40 لترًا.

تجهيزات هيونداي كريتا 2026

تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات، كما تأتي مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام قراءة مسار الطريق الذي يشمل التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله.

هيونداي كريتا 2026

وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، كما زودت السيارة بحساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى كاميرا رؤية خلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مع مرايات كهرائية جانبية.

توفر المقصورة مقعد كهربائي للسائق، كما تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، كما تعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، ونظام صوتي ترفيهي.

هيونداي كريتا 2026

أسعار هيونداي كريتا 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار هيونداي كريتا موديل 2026 في السوق السعودي من نحو 81 ألف ريال، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 92 ألف ريال.