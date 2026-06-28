مواصفات هيونداي ستاريا 2026 Luxury 7S.. وسعرها في السعودية

تنتمي هيونداي ستاريا إلى فئة الميني فان كبيرة الحجم، وتمثل واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية في السوق السعودي، حيث تقدم بمساحات واسعة مع التصميم العصري.

أبعاد هيونداي ستاريا Luxury 7S

تعتمد هيونداي ستاريا Luxury 7S على هيكل كبير يمنحها مساحة داخلية رحبة، حيث يبلغ طول السيارة 5,253 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,997 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,990 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,273 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,190 كجم.

هيونداي ستاريا Luxury 7S

محرك هيونداي ستاريا Luxury 7S

تعتمد فئة Luxury 7S على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تبلغ 272 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 331 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

تجهيزات هيونداي ستاريا Luxury 7S

توفر هيونداي ستاريا Luxury 7S مقصورة تتسع لسبعة ركاب، مع استخدام جلد النابا في كسوة المقاعد، ويحصل السائق والراكب الأمامي على مقاعد مزودة بالتعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد، مع خاصيتي التدفئة والتبريد للمقاعد، إلى جانب نظام تكييف إلكتروني.

هيونداي ستاريا Luxury 7S

كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، ونظام وصوتي ترفيهي، إضاءة داخلية.

هيونداي ستاريا Luxury 7S وتجهيزات السلامة

حصلت ستاريا Luxury 7S على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تأتي مزودة بمثبت سرعة متكيف، ونظام للتحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى مكابح طوارئ.

هيونداي ستاريا Luxury 7S

كما تضم السيارة نظامًا لمراقبة مسار الطريق يشمل التحذير عند مغادرة الحارة المرورية مع مساعد البقاء داخل المسار، إلى جانب نظام مراقبة النقاط العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية.

سعر هيونداي ستاريا Luxury 7S موديل 2026 في السعودية

تقدم هيونداي فئة ستاريا Luxury 7S موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 182,134 ريالًا سعوديًا.