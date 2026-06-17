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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي i20 موديل 2027 في السعودية

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر
سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي i20 موديل 2027 ، وتنتمي i20 لفئة الكروس أوفر، وتمتلك تصميم عصري وجذاب وأكثر جرأة مستوحى من لغة تصميم سيارات أيونيك الكهربائية، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، فولكس واجن بولو، وشيفروليه أونيكس، وتويوتا يارس، وفيات أرغو.

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر 

مواصفات هيونداي i20 موديل 2027

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر 

زودت سيارة هيونداي i20 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، حمايات بلاستيكية محيطة بالهيكل، وأعمدة سوداء، وخط سقف مستقيم يمنح السيارة مظهر قريب من الـ SUV الصغيرة، وبالتالي تقترب بصرياً من كريتا، وبها شبك كبير الحجم، وشريط إضاءة LED يمتد بعرض السيارة إلى جانب مصابيح نهارية بتصميم حاد يشبه، وبها جنوط مقاس 17 بوصه .

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر 

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي i20 موديل 2027 بها،  شاشتين متصلتين مقاس 12.3 بوصه لكل منهما، إحداهما للعدادات الرقمية والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، وبها أزرار ومفاتيح تقليدية للتحكم السريع بالوظائف الرئيسية، وبها لوحة مستقلة للتحكم بالمناخ أسفل فتحات التكييف، وبها مقاعد مكسوة بجلد صناعي ثنائي الألوان .

محرك هيونداي i20 موديل 2027

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر 

تحصل سيارة هيونداي i20 موديل 2027 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 79 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر 

وتستمد سيارة هيونداي i20 موديل 2027 أيضا قوتها من محرك اخر، سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 113 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي i20 موديل 2027

سيارة هيونداي i20 موديل 2027 الكروس أوفر 

الفئة الأولي من سيارة هيونداي i20 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 69 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي i20 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 96 ألف ريال سعودي .

شركة هيونداي هيونداي i20 موديل 2027 i20 موديل 2027 مواصفات هيونداي i20 محرك هيونداي i20 موديل 2027 سعر هيونداي i20 موديل 2027 تويوتا يارس شيفروليه أونيكس

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