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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكشف الستار عن إلنترا الجديدة كليا.. صور

هيونداي إلنترا الجديدة
هيونداي إلنترا الجديدة
صبري طلبه

أزاحت هيونداي الستار عن الجيل الجديد من إلنترا "AVANT" خلال مشاركتها في معرض بوسان للتنقل في كوريا الجنوبية، حيث ظهرت السيارة بحزمة واسعة من التحديثات التي طالت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية والتقنيات وأنظمة السلامة. 

وتستعد الشركة لطرح الطراز الجديد تدريجيًا في الأسواق العالمية، مع خطط لبدء استقبال الطلبات في السوق الكوري خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن تصل إلى الأسواق الرئيسية العالمية خلال النصف الأول من عام 2027.

هيونداي إلنترا الجديدة 

أبعاد هيونداي إلنترا الجديدة 

اعتمدت إلنترا الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2750 مم، وتأتي السيارة بطول يبلغ 4765 مم، وعرض يصل إلى 1855 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1425 مم.

وظهر التطور الواضح في التصميم الخارجي من خلال مقدمة أعيدت صياغتها بخطوط أكثر حدة، مع اعتماد مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، إلى جانب مصابيح خلفية بتصميم عصري، كما تعتمد السيارة على جنوط رياضية خماسية الأضلاع.

هيونداي إلنترا الجديدة 

وجاءت إلنترا الجديدة بلغة تصميم أكثر جرأة مقارنة بالأجيال السابقة، حيث ركزت هيونداي على دمج الخطوط الحادة مع عناصر انسيابية تعزز الكفاءة الهوائية، ويظهر ذلك في الواجهة الأمامية التي تم تحديثها بالكامل، إلى جانب تفاصيل الإضاءة التي تمنح السيارة مظهرًا حديثًا.

هيونداي إلنترا الجديدة 

هيونداي إلنترا وخيارات المحرك

تطرح هيونداي الجيل الجديد من إلنترا في السوق الكوري بخيارين من المحركات، الخيار الأول يعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر يعمل بسحب طبيعي للهواء، ويولد قوة تبلغ 148 حصانًا، مع استمرار الاعتماد على ناقل حركة من نوع CVT.

هيونداي إلنترا الجديدة 

ويعتمد الخيار الثاني من هيونداي النترا AVANT على منظومة هجينة تتكون من محرك سعة 1.6 لتر مدعوم بوحدة كهربائية محسنة، حيث تنتج المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 156 حصانًا، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع الإعتماد على تقنية الدفع الأمامي لكلا النسختين.

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