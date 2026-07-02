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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السعودية

مرسيدس S كلاس موديل 2026
مرسيدس S كلاس موديل 2026
صبري طلبه

تحافظ مرسيدس S كلاس موديل 2026 على مكانتها ضمن فئة السيارات السيدان الفاخرة، في الأسواق المتنوعة ومنها السوق السعودي للسيارات، مستندة إلى تاريخ طويل إلى جانب الجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة والفخامة.

مرسيدس فئة S 450 بتقنيات هجينة

تأتي مرسيدس S 450 4MATIC بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مدعومًا بنظام هايبرد خفيف يعمل بجهد 48 فولت، مع محرك كهربائي تبلغ قدرته 23 حصانًا، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 381 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 500 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات مع نظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ السرعة القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، فيما تحتاج السيارة إلى 5 ثوانٍ للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

مرسيدس S كلاس موديل 2026 

مرسيدس S كلاس ومنظومة S 500 

تتوفر السيارة أيضًا بفئة S 500 4MATIC التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر، مع نظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 422 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 560 نيوتن متر.

وتعتمد الفئة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 13.4 كيلومترًا لكل لتر، وتصل سعة خزان الوقود إلى 76 لترًا، وتتمكن من الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.5 ثانية.

مرسيدس S كلاس موديل 2026 

فئة S 580 عالية التجهيزات

تأتي فئة S 580 4MATIC بمحرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو، إلى جانب نظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 496 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن متر.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع كلي، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود 10.6 كيلومترًا لكل لتر، في حين تستوعب السيارة 76 لترًا من الوقود، كما تحتاج إلى 4.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

مرسيدس S كلاس موديل 2026 

سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السوق السعودي من 615,464 ريال.

مرسيدس مرسيدس S كلاس مرسيدس S كلاس موديل 2026 سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السعودية أسعار مرسيدس S كلاس موديل 2026

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