المواصفات الكاملة لـ مرسيدس GLE كوبيه .. صور

تعد مرسيدس GLE واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية في فئة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي فئة تجمع بين التصميم الانسيابي والطابع العملي.

وتعود انطلاقة علامة مرسيدس بنز إلى عام 1926 بعد اندماج دايملر وبنز، لتصبح واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة على مستوى العالم.

مرسيدس GLE كوبيه

وقدمت مرسيدس خلال العقود الماضية مجموعة كبيرة من الطرازات التي تنوعت بين السيدان والدفع الرباعي والكوبيه، وتأتي GLE كوبيه ضمن هذه التشكيلة باعتبارها من أشهر إصدارات الكوبيه.

أداء مرسيدس GLE كوبيه

تبدأ السيارة مرسيدس GLE كوبيه بفئة GLE 450 4MATIC المزودة بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مدعوم بنظام هايبرد خفيف، ويولد قوة 381 حصانًا مع محرك كهربائي بقوة 20 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 500 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي.

كما تضم القائمة فئة AMG GLE 53 4MATIC التي تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مدعوم بنظام كهربائي 48 فولت، وتنتج قوة إجمالية تبلغ 429 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 560 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية.

أما النسخة الأعلى أداءً فهي AMG GLE 63 S 4MATIC، والتي تعتمد على محرك V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني توربو ونظام هايبرد خفيف، وتنتج قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر، بينما تحتاج إلى 3.7 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 96 كم في الساعة.

مرسيدس GLE كوبيه

مرسيدس GLE كوبيه وتقنيات الأمان

تضم السيارة مرسيدس GLE كوبيه مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة حيث زودت بمكابح مانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تأتي السيارة بمثبت سرعة متكيف، ونظام للتحذير من الاصطدام الأمامي.

وتوفر GLE كوبيه أيضًا نظام قراءة إشارات السرعة على الطرق، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تساعد حركة الاصطفاف، إلى جانب مساعد الركن الذكي، ورصد النقاط العمياء، وعدد من الوسائد الهوائية التي تعزز مستويات الحماية داخل المقصورة.

تجهيزات مرسيدس GLE كوبيه

تعتمد المقصورة على تجهيزات متعددة، إذ يحصل كل من السائق والراكب الأمامي على مقاعد مزودة بالتعديل الكهربائي مع خاصية التدفئة، بينما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التحكم في العديد من وظائف السيارة.

وزودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، كما تضم شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، مع شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي .HUD

تحتوي مرسيدس GLE كوبيه على نظام صوتي من Burmester، كما تأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى سقف بانورامي، وإضاءة محيطة، وبصمة تشغيل وإيقاف السيارة.