عودة رام 1500 TRX SRT موديل 2027.. بقوة 777 حصانا

تواصل رام توسيع حضورها في فئة شاحنات البيك أب عالية الأداء من خلال إعادة تقديم نسخة TRX SRT موديل 2027، التي تعود إلى الأسواق العالمية بمواصفات فنية عالية الأداء.

وتحافظ الشاحنة على تصميم البيك أب رباعي الأبواب، مع صندوق خلفي متعدد الأغراض يوفر مساحة مناسبة لنقل المعدات والأغراض المتنوعة، إلى جانب الاعتماد على محرك كبير السعة.

رام 1500 TRX SRT موديل 2027

محرك رام 1500 TRX SRT موديل 2027 سوبرتشارجر

تعتمد رام 1500 TRX SRT موديل 2027 على محرك هيمي V8 سعة 6.2 لتر مزود بشاحن هواء سوبرتشارجر، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 777 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 921 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل على توزيع القوة إلى منظومة الدفع الرباعي.

رام 1500 TRX SRT موديل 2027

تسارع رام 1500 TRX SRT موديل 2027

تقدم رام 1500 TRX SRT موديل 2027 أرقام أداء تقترب من السيارات الرياضية، على الرغم من انتمائها إلى فئة شاحنات البيك أب كاملة الحجم، حيث تحتاج إلى 3.5 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

رام 1500 TRX SRT موديل 2027

كما تبلغ السرعة القصوى للشاحنة 190 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يعكس الإمكانات التي يوفرها محرك هيمي سوبرتشارجر، إلى جانب منظومة نقل الحركة ونظام الدفع الرباعي اللذين يساهمان في تحقيق انطلاقة قوية.

رام 1500 TRX SRT موديل 2027

تصميم رام 1500 TRX SRT موديل 2027

تستمر TRX SRT في تقديم التصميم المعروف لشاحنات رام، مع هيكل رباعي الأبواب يوفر رحابة داخلية واسعة، إلى جانب صندوق تحميل خلفي متعدد الاستخدامات، كما تعكس تفاصيل التصميم الخارجي هوية الشاحنة المخصصة للأداء، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

رام 1500 TRX SRT موديل 2027

سعر رام 1500 TRX SRT موديل 2027

تبدأ أسعار رام 1500 TRX SRT موديل 2027 من 99,995 دولارًا في الأسواق العالمية، لتندرج ضمن فئة شاحنات البيك أب عالية الأداء.