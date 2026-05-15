قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس
هل تجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة ؟
منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة
تنظيم الاتصالات: جودة خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول تتجاوز 9 من 10 في مصر
البابا تواضروس: نرفض مباركة زواج المثلـ.يين والحوار اللاهوتي مع الكاثوليك متوقف
السعودية: يجب محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاك المقدسات الإسلامية بفلسطين
رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف
عقوبات تصل إلى 50 مليون جنيه لمواجهة فوضى الأنشطة البيولوجية
نتنياهو: أزلنا الخطر النووي الإيراني وأعدنا جميع المختطفين
زيارة بـ30 مليون دولار.. مدينة طائرة ترافق ترامب إلى الصين
وزير الاستثمار: تحويل أفكار الشباب والمبتكرين إلى مشروعات تنافس عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 420 حصانًا.. رام 1500 عملاق الـ"بيك أب"

Ram 1500 
Ram 1500 
صبري طلبه

تُعد Ram 1500 من أشهر سيارات البيك أب في العالم، حيث استطاعت على مدار أجيال متتالية الحفاظ على مفهوم هذه الفئة التي تجمع بين القدرة العالية على التحميل والسحب وبين توفير مقصورة واسعة وتجهيزات متعددة.

أبعاد رام 1500

يبلغ طول السيارة رام 1500 نحو 5,916 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,085 مم، مع ارتفاع يبلغ 2,012 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,670 مم، وتأتي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما تعتمد على جنوط قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,493 كجم.

رام 1500

محرك السيارة رام 1500

تعتمد رام 1500 على محرك بنزين توين تيربو مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 420 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 636 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي 4WD ، كما توفر السيارة قدرة سحب تصل إلى 5,170 كجم، إلى جانب حمولة تبلغ 765 كجم.

رام 1500

مواصفات رام 1500

تضم السيارة رام 1500 شاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، بالإضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 10 سماعات، وتحصل السيارة أيضًا على مقاعد كهربائية ومقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة.

رام 1500

وزُودت رام 1500 بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

رام 1500

كما تضم السيارة مثبت سرعة متكيف، وأنظمة للتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند مغادرة المسار مع مساعد البقاء داخله، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء، إلى جانب مجموعة من الكاميرات.

Ram 1500 رام دودج رام سيارة رام Ram 1500 سيارات بيك اب سيارات البيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

ترشيحاتنا

صندوق مكافحة الإدمان

مكافحة الإدمان: 35 مركزا علاجيا مجانيا لخدمة المدمنين بالمحافظات

شريحة

طرح شريحة الطفل قبل 30 يونيو.. تنظيم الاتصالات يبدأ إجراءات حماية الأطفال رقميا

المخدرات

مساعد وزير الداخلية السابق: القانون يواجه جرائم المخدرات بعقوبات تصل إلى الإعـ.دام

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد