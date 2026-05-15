بقوة 420 حصانًا.. رام 1500 عملاق الـ"بيك أب"

تُعد Ram 1500 من أشهر سيارات البيك أب في العالم، حيث استطاعت على مدار أجيال متتالية الحفاظ على مفهوم هذه الفئة التي تجمع بين القدرة العالية على التحميل والسحب وبين توفير مقصورة واسعة وتجهيزات متعددة.

أبعاد رام 1500

يبلغ طول السيارة رام 1500 نحو 5,916 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,085 مم، مع ارتفاع يبلغ 2,012 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,670 مم، وتأتي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما تعتمد على جنوط قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,493 كجم.

رام 1500

محرك السيارة رام 1500

تعتمد رام 1500 على محرك بنزين توين تيربو مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 420 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 636 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي 4WD ، كما توفر السيارة قدرة سحب تصل إلى 5,170 كجم، إلى جانب حمولة تبلغ 765 كجم.

رام 1500

مواصفات رام 1500

تضم السيارة رام 1500 شاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، بالإضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 10 سماعات، وتحصل السيارة أيضًا على مقاعد كهربائية ومقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة.

رام 1500

وزُودت رام 1500 بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

رام 1500

كما تضم السيارة مثبت سرعة متكيف، وأنظمة للتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند مغادرة المسار مع مساعد البقاء داخله، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء، إلى جانب مجموعة من الكاميرات.