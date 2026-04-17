للمهام الشرطية.. رام تقدم نسخة جديدة للمطاردات بقوة 405 حصانًا

كشفت رام الأمريكية عن النسخة Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027 كإضافة جديدة موجهة للاستخدامات الشرطية والمهام الميدانية.

تم تصميم هذه النسخة لتلبية احتياجات الدوريات والعمليات السريعة، ومن المقرر أن تبدأ عملية إدراجها ضمن أساطيل الجهات الأمنية التي ترغب في ذلك خلال النصف الثاني من عام 2026.

محرك وأداء رام 2500 Emergency Response Vehicle

تأتي نسخة رام الشرطية بمحرك هيمي V8 بسعة 6.4 لتر، قادر على إنتاج قوة تبلغ 405 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 581 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

تعمل سيارة رام بنظام دفع رباعي يساهم في تعزيز قدراتها على الطرق المتنوعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تستطيع المركبة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 96 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.4 ثانية، بينما تصل إلى 160 كم في الساعة خلال 20.5 ثانية.

وأظهرت تحاليل الأداء أن متوسط مسافة التوقف من سرعة 96 كم في الساعة يبلغ نحو 51.9 متر، وعلى صعيد استهلاك الوقود نحو 16.8 لتر لكل 100 كم داخل المدن، بينما ينخفض إلى 13.1 لتر على الطرق السريعة، مع متوسط إجمالي يقارب 14.7 لتر لكل 100 كم.

تجهيزات رام 2500 Emergency Response Vehicle

تأتي مركبة رام مزودة بجنوط فولاذية قياس 18 بوصة، تم اختيارها لتحمل ظروف الاستخدام القاسي، كما تم تجهيزها بنظام إنذار علوي يتضمن وحدات إضاءة شرطية مخصصة للمهام الرسمية، إلى جانب طلاء خارجي داكن مع ملصقات تعريفية تعكس الطابع الأمني للمركبة، بما يسهل تمييزها أثناء العمليات الميدانية.

وتم اعتماد تجهيزات تركز على الوظيفة وسهولة التحكم، حيث تضم المقصورة شاشة معلومات مدمجة تعرض بيانات التشغيل الأساسية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تساعد في التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة، كما تم تزويد المركبة بزر تشغيل وإيقاف المحرك لتسريع الاستجابة، مع الحفاظ على تصميم داخلي عملي يتناسب مع طبيعة الاستخدام الشرطي المكثف.