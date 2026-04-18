وزارة الدفاع الإيرانية : لا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبر مضيق هرمز



نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائى القول بأن مضيق هرمز مفتوح فقط في ظل وقف إطلاق النار وبشروط.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية على أن مضيق هرمز مفتوح ولا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبره.

ومنذ قليل ؛ أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بسبعة ادعاءات خلال ساعة واحدة، وجميعها غير صحيحة.

وقال قاليباف في تصريحات له ردا على تصريحات ترامب قائلا : لم يحققوا النصر في الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحققوا أي تقدّم في المفاوضات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني : مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وسيتم عبور مضيق هرمز وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران".

وتابع المسؤول الإيراني : فتح أو إغلاق المضيق والقواعد التي تحكمه تُحسم في الميدان لا على وسائل التواصل الاجتماعي . والحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب ولن يتأثر الشعب الإيراني بهذه الأساليب