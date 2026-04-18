طريقة عمل مكرونة العشر دقائق .. وجبة سريعة بطعم المطاعم هتنقذك في أي وقت

في زحمة الحياة اليومية، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات سريعة وسهلة يمكن تحضيرها في وقت قياسي دون التنازل عن الطعم اللذيذ.

وتُعد مكرونة العشر دقائق واحدة من أشهر الوصفات التي حققت انتشارًا كبيرًا مؤخرًا، لأنها تجمع بين السرعة والمذاق الرائع بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، كما انها مفضلة لأغلب أفراد الأسرة.

طريقة عمل مكرونة العشر دقائق

نقدم لكِ طريقة عمل مكرونة العشر دقائق بخطوات سهلة، لتكون وجبتك المثالية في الأوقات السريعة أو عند عدم توفر وقت للطهي، للشيف سارة الحافظ.

مكونات مكرونة العشر دقائق

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:

نصف كيلو مكرونة أي نوع متاح

2 كوب ماء أو مرق

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 فص ثوم مفروم

رشة ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة سكر اختياري

جبنة مبشورة للتقديم



طريقة عمل مكرونة العشر دقائق

اتبعي هذه الخطوات للحصول على طبق شهي وسريع:

في حلة على النار، ضعي الزيت واتركيه يسخن قليلًا، ثم

أضيفي الثوم وقلّبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي الطماطم المبشورة والصلصة، وقلّبي جيدًا حتى تتسبك لمدة دقيقتين.

ضعي الملح والفلفل والبابريكا ورشة السكر، وامزجي المكونات.

أضيفي الماء أو المرق واتركي الخليط يغلي.

ضعي المكرونة النيئة مباشرة في الحلة دون سلق مسبق.

قلّبي المكرونة جيدًا، واتركيها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

عندما تتشرب المكرونة الصوص وتنضج، ارفعيها من على النار.



نصائح لنجاح الوصفة

لتحصلي على أفضل نتيجة، اتبعي هذه النصائح:

استخدمي مرق بدل الماء للحصول على طعم أغنى

لا تتركي المكرونة دون تقليب حتى لا تلتصق

يمكن إضافة خضروات مثل الفلفل أو الجزر حسب الرغبة

عند احتاج سوائل إضافية، أضيفي القليل من الماء أثناء التسوية

سر مكرونة العشر دقائق

السر في هذه الوصفة هو طهي المكرونة مباشرة في الصوص، ما يجعلها تمتص النكهة بالكامل، وهو نفس السر المستخدم في بعض طرق الطهي الإيطالية الحديثة، مما يعطيها طعم غنى ومميز دون مجهود.