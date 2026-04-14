بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

أسماء عبد الحفيظ

تُعد معكرونة الصدف المحشية بالسبانخ والجبن من الأكلات الإيطالية اللذيذة التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، حيث تحتوي على البروتين والكالسيوم والحديد.

طريقة عمل معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

وهي وصفة مثالية لوجبة غداء مشبعة وسهلة التحضير في المنزل بمكونات بسيطة، للشيف دينا على.

المكونات معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

للمعكرونة

نصف كيلو معكرونة صدف كبيرة
ماء مغلي + ملح للسلق

للحشوة

  • 2 كوب سبانخ مفرومة طازجة أو مجمدة
  • 1 كوب جبنة ريكوتا أو قريش
  • نصف كوب جبنة موزاريلا
  • 2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان اختياري
  • فصين ثوم مفروم
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للصوص:

2 كوب صلصة طماطم
ملعقة زيت زيتون
رشة سكر
ملح وفلفل

 طريقة عمل معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

1. سلق المعكرونة
اسلقي المعكرونة في ماء مغلي مملح
اتركيها نصف تسوية فقط
صفيها واتركيها تبرد

2. تحضير الحشوة
في طاسة، شوحي الثوم في قليل من الزيت
أضيفي السبانخ وقلبي حتى تذبل
اتركيها تبرد، ثم اخلطيها مع الجبن والملح والفلفل

3. حشو المعكرونة
احشي كل قطعة من معكرونة الصدف بخليط السبانخ والجبن

4. تحضير الصوص
سخني زيت الزيتون
أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل ورشة السكر
اتركيها تغلي 5 دقائق

5. التسوية في الفرن
ضعي طبقة من الصوص في صينية
رصي المعكرونة المحشية
أضيفي باقي الصوص على الوجه
رشي موزاريلا

أدخليها فرن ساخن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتحمر

نصائح لنجاح الوصفة

  • لا تسلقي المعكرونة زيادة عن اللازم
  • يمكنك إضافة فراخ أو لحمة مفرومة للحشوة
  • استخدمي سبانخ طازجة لطعم أفضل
  • قدميها ساخنة مع سلطة خضراء
  • القيمة الغذائية
  • غنية بالكالسيوم من الجبن
  • تحتوي على الحديد من السبانخ
  • وجبة متكاملة ومشبعة
