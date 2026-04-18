نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
مجدي الهواري يكشف كواليس مسلسل حكايات بني مزار .. صور

أوركيد سامي

بدأت ملامح عمل درامي جديد تتشكل بقوة على الساحة الفنية، بعد أن نشر المخرج  مجدي الهواري مجموعة من الصور الحصرية من كواليس بروفات مسلسل "حكايات بني مزار"، الذي يحمل طابعًا مختلفًا ويُتوقع أن يلفت الأنظار خلال عرضه.

وكشفت الصور عن أجواء حماسية تجمع صُنّاع مسلسل "حكايات بني مزار"، حيث انطلقت بروفات "التربيذة" في إطار التحضير المكثف قبل بدء التصوير الفعلي، وسط حضور لافت لفريق العمل الأساسي. ويقود المشروع المخرج أحمد نادر جلال، بالتعاون مع المنتج مجدي الهواري، فيما يتولى كتابة العمل المؤلف هاني سرحان، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والرؤية المعاصرة.


ويضم مسلسل "حكايات بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، ميشيل ميلاد، أحمد عبد الحميد، مراد مكرم، صفاء الطوخي، عارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل. كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.


ومن خلال الصور المتداولة، بدا واضحًا الانسجام الكبير بين فريق العمل، إلى جانب حرص صناعه على تقديم تجربة مختلفة، سواء على مستوى الأداء أو الرؤية الإخراجية. ويأتي ذلك في ظل سعي واضح لتقديم عمل درامي متكامل يجمع بين التشويق والواقعية.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من الأعمال المنتظرة، خاصة مع الأسماء المشاركة فيه، والتعاون بين صُنّاع لهم تاريخ من النجاحات، ما يرفع سقف التوقعات لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد بدء التصوير والعرض، وسط حالة من الترقب لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا العمل الذي يبدو أنه يحمل العديد من المفاجآت 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

«يوم القيامة».. ستارمر في مواجهة أزمة ماندلسون وتهديد مستقبله السياسي

ترامب

ترامب: أنا أقول الحقيقة.. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين للاستهلاك المحلي

إيران أمريكا

باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد