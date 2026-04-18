تجاهل مفاجئ من عمرو دياب.. وموقف محرج لـ يسرا يشعل الجدل

علق المخرج أمير رمسيس على الموقف الذي جمع بين الفنانة يسرا والهضبة عمرو دياب خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أُقيم مساء الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وكتب أمير رمسيس عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عمرو دياب: يلا مش عايزين يسرا هنا بصوت أشرف عبدالباقي في السادة الافاضل..وذهب الاتيكيت للجحيم”.

وشهد الحفل موقفًا لافتًا، حيث صعد عمرو دياب إلى المسرح ورحب بيسرا، قبل أن تبدأ الأخيرة في توجيه كلمات إشادة له، إلا أنه قاطع حديثها بشكل مفاجئ، حيث استحوذ على الميكروفون واستكمل فقرته بالترحيب بالمنتج محمد السعدي، وهو ما اعتبره البعض موقفًا محرجًا للفنانة الكبيرة.

أعمال المخرج أمير رمسيس

وفي سياق آخر، يُعد فيلم “أنف وثلاث عيون” آخر أعمال المخرج أمير رمسيس السينمائية، والذي طُرح عام 2023، وناقش العمل قصة طبيب تجميل ناجح يواجه صعوبات في الاستقرار العاطفي، رغم دخوله في أكثر من علاقة على مدار حياته، إلى أن يجد نفسه أمام تجربة مختلفة مع فتاة تصغره بفارق كبير في العمر.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، وأمينة خليل، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، بسيناريو وحوار وائل حمدي، ومن إخراج أمير رمسيس.