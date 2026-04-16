نجوم الفن يشاركون في حفل زفاف ابنة محمد السعدي وسط أجواء احتفالية مميزة

شهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أجواءً احتفالية مميزة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط حالة من البهجة والفرحة التي سادت المناسبة.



وقد أحيت الحفل النجمة أنغام، التي قدمت فقرة غنائية أضفت طابعًا فنيًا خاصًا على الليلة، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين شاركوا العروسين فرحتهم.



كما حضر الحفل عدد من أبرز نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم كريم عبد العزيز، خالد النبوي، الكاتب أحمد مراد، باسم سمرة، عمرو سعد، ونضال الشافعي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العائلة هذه المناسبة السعيدة.

وكان المنتج محمد السعدي قد احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته عهد في أجواء عائلية مبهجة بحضور عدد من المقربين.