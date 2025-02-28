محمد سعدي: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة عظيمة للتسويق لمصر سياحيا واقتصاديا

تحدث المنتج الكبير محمد سعدي، عن افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوم 3 يوليو.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر قناة "أون إي ودي إم سي": "نستثمر فرصة افتتاح المتحف المصري الكبير لتسويق أشياء أخرى، لأن كل المنصات والشاشات والعالم كله مسلط الأضواء على مصر".

وقال: "افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة عظيمة للتسويق لمصر سياحيا واقتصاديا"، موضحا: "نستطيع أن نظهر للعالم إمكانيات مصر السياحية والتنوع الذي لا يتواجد في العالم كله".

