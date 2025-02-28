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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح.. المتحف المصري الكبير يستقبل زواره في 3 يوليو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جاٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له يوم 3 يوليو المقبل.

وأضاف متحدث الحكومة أن الاحتفالات ستكون ممتدة على مدار أكثر من يوم: "سيكون الاحتفال مماثل أو أفضل من حفل نقل المومياوات"، وتابع: "افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حفل يليق باسم مصر إن شاء الله".


وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لديها العديد من الشراكات مع البعثات الأثرية العالمية، مشيرا إلى أن المتحف وما به من تكنولوجيا مقدمة ستكون محل إعجاب وتقدير من الجميع لأنها تضاهي أكبر متاحف العالم.

وعن معارض أهلا رمضان، أوضح الحمصاني أن هناك جهودًا لزيادة المعروض من السلع في الأسواق، إذ تم افتتاح معارض أهلا رمضان، علاوة على افتتاح سوق اليوم الواحد بعدد من المحافظات، مطمئنا الجميع بوجود مخزون استراتيجي من جميع السلع والمنتجات.

مجلس الوزراء الحكومة المتحف المصري الكبير حفل نقل المومياوات

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