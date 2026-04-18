إصابة 3 أشخاص في مشاجرة أمام إحدى قاعات الأفراح بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع مشاجرة أمام قاعة أفراح في بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة أمام قاعة أفراح ببلقاس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر التعدي عليهم بالأيدي والكراسي.



وتبين أن المصابين هم:

مسعد محمد مرسي، 27 عاماً، حيث أُصيب بكدمات بالجبهة والرأس وسحجات باليد اليسرى

ومنيب نبيل منيب، 43 عاماً، بكدمات بفروة الرأس

وسميح إبراهيم عبد الجليل، 35 عاماً، باشتباه كسر بالأنف وكدمات بالرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق