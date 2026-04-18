قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار عنيف في بلدة الخيام جنوب لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد

إنفجار قوي - أرشيفي
محمود نوفل


أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي إنفجار عنيف سُمع في بلدة الخيام جنوب لبنان وتردّدت أصداؤه في معظم قرى مرجعيون .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي  - في وقت لاحق - ذكر في وقت سابق أن قنبلة سقطت بالخطأ بالقرب من القوات البرية في جنوب لبنان خلال غارة جوية قبيل وقف إطلاق النار .

وأوضح جيش الاحتلال، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مبنىً مشبوهًا بالقرب من القوات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نتيجة خطأ بشري، لم تصب الذخيرة الهدف وسقطت بالقرب من القوات"، مضيفًا أنه لم تُسفر الحادثة عن أي إصابات، و أن الحادث قيد التحقيق.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني سيتم إما بوسائل سياسية أو بعمليات عسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا يوضح تفاصيل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي سيبدأ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.

وذكر البيان أن الطرفين، بعد لقائهما في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مباشرة، "يؤكدان أن البلدين ليسا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة".

ووصف البيان وقف إطلاق النار بأنه "بادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين مفاوضات جادة نحو اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان".

