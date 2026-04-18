الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسالة صادمة من حسام حسن تكشف المستور

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أثار حسام حسن، لاعب مودرن سبورت، حالة واسعة من الجدل بعد تصريحات نارية نشرها عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كشف خلالها عن كواليس صادمة داخل النادي عقب رحيله.

وكتب حسام حسن: “ف البدايه أنا مكنتش ناوى اتكلم ف اى احداث داخل النادى وعمرى م اتكلمت على نادى لعبت ليه لكن للاسف بعد م انهيت تعاقدى مع نادى مودرن فيوتشر بإصرار منى”.

وتابع: "فؤجت منهم منزلين خبر مش قادر افهم توقيته وليه وايه الهدف منه ما ان انهم خالفوا الاتفاق إلى ناهيين بيه التعاقد والتأكيد عليا اكتر من مره ف أنا كان لازم أوضح دفاعا عن نفسى ومش هقول دافع عن زمايلى إلى اتظلموا و بيتقهروا من اداره النادى بلا مبرر سوى بعض اللاعيبه المقربين من رئيس النادى وبياخدوا مستحقاتهم طبعا عشان
بيقوموا بدورهم ع اكمل وجه".

وأضاف: “لو عاوزين تعرفوا الحقيقه اسألوا اللاعيبه إلى مانعهم رئيس النادى بأمر مباشر من نزول اتمرين وإيقاف مستحقاتهم وممنوع حد يتكلم او يفتح بوقه وكاننا عبيد عنده”.

وأردف: “وبنصح كل لاعيبه مصر قبل م تفكر تيجى النادى دا يسألوا إلى اللاعيبه إلى عندها ضمير هيقولوكم ايه إلى بيحصل جوا النادى ف احداث كتيره ولا عبيه هتطلع تتكلم ع إلى بيحصل معاهم وتدمير نفسيتهم بلا مبرر وفى حقائق هتظهر ف الوقت المناسب ف لقاءات تلفزيونية هتوضح جزء صغير من إلى بيحصل جوا النادى بعض اللاعيبه من مسئول بيذل اللاعيبه ويظلموهم الله يرحمك ي احمد رفعت”.

انتهاء مسيرة حسام حسن مع نادي مودرن سبورت

وأنهى نادي مودرن سبورت علاقته التعاقدية مع اللاعب حسام حسن مهاجم الفريق بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي.

وأكدت مصادر أن اللاعب حصل على كافة مستحقاته المالية كاملة، فيما قام بالتوقيع على مخالصة مالية تُثبت انتهاء جميع الالتزامات بينه وبين النادي، في إطار من التفاهم المشترك.

وخلال فترة تواجده مع الفريق، شارك حسام حسن في 37 مباراة، سجل خلالها هدفين فقط، في أرقام تعكس محدودية مساهمته التهديفية قبل الرحيل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه النادي لإعادة ترتيب صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

