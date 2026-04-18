10 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق بـ 3 مصانع في القناطر الخيرية

اندلع منذ قليل حريق هائل في 3 مصانع في منطقة القناطر الخيريه.

تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية،



وعلى الفور توجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد العظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف ميدانيًا،



حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية و(10) سيارات إطفاء التي انتقلت إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، كما تم التوجيه بقطع التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وأسفر الحريق عن اندلاع النيران داخل مصنع لتصنيع الأخشاب على مساحة تُقدَّر بنحو 1000 متر مربع، كما امتدت إلى عدد (2) مصنع لحقن البلاستيك على مساحة 1000 متر مربع لكل مصنع، بإجمالي مساحة تصل إلى 3000 متر مربع للمصانع الثلاثة.



وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بين المصانع.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، مع استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية حتى السيطرة الكاملة على الحادث.