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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد وحدة طب أسرة الغربانيات ببرج العرب.. تاسع منشأة صحية بالإسكندرية

مديرية الصحة بالإسكندرية
مديرية الصحة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

حصلت وحدة طب أسرة الغربانيات التابعة لإدارة برج العرب الطبية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لتصبح تاسع وحدة صحية معتمدة على مستوى المحافظة، في خطوة جديدة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة نهى الجمل، مدير إدارة سلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن قرار الاعتماد جاء عقب الزيارة التقييمية التي أجرتها لجنة المراجعين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للوحدة يوم 25 مايو الماضي، والتي انتهت إلى استيفاء الوحدة لجميع المعايير المطلوبة، ليصدر قرار لجنة إقرار اعتماد المنشآت الصحية بمنح الوحدة الاعتماد المبدئي بتاريخ 10 يونيو 2026.

وأضافت أن الاعتماد تم وفقًا لقواعد اتخاذ القرار بشأن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية المعمول بها لعام 2025، بما يعكس التزام الوحدة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات المعنية بمديرية الشؤون الصحية، تحت إشراف إدارة سلامة المرضى، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفتاح مدير إدارة برج العرب الطبية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل بوحدة طب أسرة الغربانيات وكافة الفرق الداعمة.

وأشار بدران، إلى أن الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويتماشى مع توجهات الدولة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة دوليًا.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوحدة وإدارة سلامة المرضى والإدارات المشاركة في ملف الاعتماد، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة لاعتماد المزيد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحقيق رضا المواطنين.

مديرية الصحة بالإسكندرية الصحة اعتماد منشأة مديرية برج العرب

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