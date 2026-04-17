مخالصة نهائية بين مودرن سبورت وحسام حسن .. وأرقام متواضعة قبل الرحيل

أنهى نادي مودرن سبورت علاقته التعاقدية مع اللاعب حسام حسن مهاجم الفريق بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي.

وأكدت مصادر أن اللاعب حصل على كافة مستحقاته المالية كاملة، فيما قام بالتوقيع على مخالصة مالية تُثبت انتهاء جميع الالتزامات بينه وبين النادي، في إطار من التفاهم المشترك.

وخلال فترة تواجده مع الفريق، شارك حسام حسن في 37 مباراة، سجل خلالها هدفين فقط، في أرقام تعكس محدودية مساهمته التهديفية قبل الرحيل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه النادي لإعادة ترتيب صفوفه خلال المرحلة المقبلة.