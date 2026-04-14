فسخ التعاقد بين مودرن سبورت والمهاجم حسام حسن

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن فسخ التعاقد بين نادي مودرن سبورت والمهاجم حسام حسن.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تم فسخ التعاقد بين نادي مودرن سبورت والمهاجم حسام حسن، حسام منذ انضمامه لمودرن قبل موسم ونصف، خاض 34 مباراة في الدوري وكأس مصر ، باجمالي 2710 دقيقة لعب ، ولم يسجل سوى هدفين فقط ولم يصنع أي هدف !!! معدل مساهمات حسام حسن هو هدف كل 1355 دقيقة".

وانتهت مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول اصابه الحكم مصطفى الشهدى ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، ونزل بدل منه الحكم محمد عبد العواض الحكم الرابع لاستكمال المباراة.

وبهذه النتيجه احتل مودرن سبورت الترتيب السابع برصيد 27 نقطة.

أما الجونة يحتل الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة.

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، حمدي مارسيلو، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، رشاد المتولي، سليم سليمان، عماد حمدي.

هجوم: جودوين شيكا.